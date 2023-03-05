К взлету готовы: как путешествовать с животными в самолете

Не всегда есть возможность и желание оставлять любимого кота или собаку дома на время отпуска. Чтобы взять питомца с собой, нужно следовать правилам их перевозки. Рассказываем, какие нормы действуют в российских авиакомпаниях в 2023 году и сколько примерно будет стоить такой перелет.

Фото: M24.ru M24.ru

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Для путешествия по России понадобится ветеринарный паспорт. В нем обязательно должны быть указаны лицо, которое перевозит животное, и отметки об актуальной прививке от бешенства. Срок ее действия составляет один год. Кроме того, в паспорте нужна отметка о клиническом осмотре, проведенном не ранее чем за 14 дней до полета.

Прививка от бешенства обойдется в среднем от 250 до 600 рублей в зависимости от вакцины. Осмотр в разных клиниках стоит в районе 600–1 200 рублей.

Кого можно взять в салон?

У российских авиакомпаний различаются требования к весу животного, которое разрешено брать с собой на борт. Например, у "Аэрофлота", "Победы" и "Российских авиалиний" он составляет максимум 8 килограммов вместе с переноской. Допустимо, если в ней летят несколько маленьких котят или щенят. Однако питомцев в переноске должно быть не больше трех.

"Уральские авиалинии" также указывают максимальный вес в 8 килограммов. При этом животное весом до 15 килограммов вместе с переноской также можно перевезти в салоне, оформив его как ручную кладь с предоставлением дополнительного пассажирского кресла.

S7 более лояльны к домашним питомцам: максимальное ограничение по весу на рейсах компании составляет 10 килограммов. Также здесь разрешено перевозить животных весом до 23 килограммов на пассажирском кресле, однако оформление этой услуги возможно только во время покупки билета.

Сроки, в которые авиакомпанию нужно уведомить о том, что с вами летит кот или собака, тоже разнятся. Обычно следует это сделать максимум за 6 часов до вылета, в некоторых компаниях – до 1 часа. Рекомендуется сделать это как можно раньше, так как практически в каждой авиакомпании есть ограничение на общее количество животных на борту.

Стоимость перевозки составляет в среднем от 1 999 до 3 500 рублей. Собаки-поводыри летят бесплатно, для этого пассажиру на регистрации нужно предъявить справку об инвалидности по зрению, а также ветеринарный паспорт с отметкой о прививке от бешенства и осмотре. Переноска поводырям не нужна, но придется обязательно надеть на них поводок и намордник. Кроме того, собака должна быть привязана к креслу хозяина.

Кого придется сдать в багаж?

Практически во всех авиакомпаниях в отапливаемом отсеке летят те питомцы, кто не прошел по весу в салон. Однако их максимальный вес должен составлять до 50 килограммов, более крупные отправляются в специальные грузовые отсеки. В "Победе" такой опции нет, с животными можно только в салон. Поэтому, если питомец не укладывается в положенные 8 килограммов, придется выбрать другого перевозчика.

В правилах практически каждой авиакомпании указано, что они не несут ответственности за жизнь и здоровье животных, если ущерб причинен не по их вине. Поэтому перед полетом рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным врачом и убедиться, что у домашнего любимца нет противопоказаний по здоровью. В особенности это касается владельцев собак брахицефальных пород (мопсы, бульдоги и других).

Также для собственного спокойствия имеет смысл позвонить в авиакомпанию и уточнить условия перевозки. В частности, стоит убедиться, что багажный салон проветривается и отапливается. Непосредственно перед полетом нужно попросить старшего бортпроводника проверить, все ли в порядке в специальном отсеке.

Правила для владельцев

Зарегистрироваться онлайн с животным не получится – это можно сделать только на стойке в аэропорту. Ветеринарный контроль для поездок по России проходить не нужно. При этом все же рекомендуется приехать за 3–4 часа до вылета, чтобы успеть уладить все вопросы, если такие возникнут.

В каждой авиакомпании есть свои требования к переноскам, их тоже стоит уточнить заранее. Также до путешествия нужно приучать питомца к новому "домику", чтобы минимизировать стресс. Перед полетом можно положить в переноску поилку с водой, знакомые игрушки и подстилку.

Пассажиров с животными никогда не посадят рядом с аварийными выходами. Тех, кто летит с котом, никогда не разместят рядом с владельцем собаки. По этой причине путешественникам с животными нельзя пересаживаться.

В салоне запрещено выпускать питомца. Саму переноску можно держать на руках или под впереди стоящим креслом. Если кот слишком нервничает, а соседи по креслам не против, то можно попробовать вытащить его из временного заточения. Но при первом требовании бортпроводника придется посадить его обратно в переноску.