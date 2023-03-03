4 лайфхака, чтобы перестать паниковать перед полетом

Иногда паника накрывает с головой.

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Страх перед полетом — одна из самых популярных фобий. Иногда ужас от осознания того, что придется провести в салоне самолета несколько часов, может перерасти в настоящую панику. Мы собрали самые действенные лайфхаки, чтобы ваш полет прошел максимально комфортно.

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Удобная одежда

Помните, что вы хоть и отправляетесь в общественное место, но это совершенно не тот случай, где нужно «себя показать», а потому выбирайте максимально удобную одежду, в которой вы чувствуете себя спокойно и расслабленно. Избегайте жесткий и натирающих материалов, лучше, если вы наденете что-то объемное, во что можно укутаться при случае. То же правило касается и обуви — выбирайте удобные и мягкие модели, особенно если предстоит долгий перелет.

Избегайте стрессов

Часто ужас перед полетом накладывается на тот стресс, что вы успели получить до этого. Например, на работе. Бывает и так, что накануне вылета мы проводим некомфортные встречи с близкими или бизнес-партнерами, и заранее знаем, что это мероприятие будет не слишком приятным и принесет дополнительные переживания. По возможности отложите все раздражающие факторы до момента, когда вы вернетесь. Лишний стресс лишь усилит вашу тревогу.

Возьмите кого-нибудь с собой

Если вы понимаете, что ваша паника может выйти из-под контроля, берите с собой проверенного человека, который мог бы вас успокоить. Часто ободряющий компаньон, который отлично отвлекает во время полета, может полностью переключить человека на другую волну, отодвинув его фобию на весь перелет. Если же вы не можете пригласить в путешествие близкого, постарайтесь сделать так, чтобы весь полет вы были заняты чем-то приятным. Например, просмотром фильма, который приносит вам положительные эмоции или же прослушиванием любимой музыки. Ни в коем случае не принимайтесь за работу, ведь мы говорили, что стресс лишь усилится.

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