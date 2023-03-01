Работающих за ноутбуком авиапассажиров предостерегли от ошибки

Пассажиров самолета, любящих сидеть за ноутбуком во время полета, предостерегли от одной распространенной ошибки, которая может привести к поломке техники. Об этом пишет Telegram-канал FrequentFlyers.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как объясняется в видео, часто пассажиры открывают ноутбук таким образом, чтобы экран заходил под защелку столика — положение считается самым удобным для работы. Тем не менее если впереди сидящий пассажир решает резко откинуть спинку кресла, то ноутбук зажимается в выемке и ломается.