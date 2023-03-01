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10 минут назад

Работающих за ноутбуком пассажиров самолетов предостерегли от одной ошибки

Lenta.ru

Пассажиров самолета, любящих сидеть за ноутбуком во время полета, предостерегли от одной распространенной ошибки, которая может привести к поломке техники. Об этом пишет Telegram-канал FrequentFlyers.

Работающих за ноутбуком авиапассажиров предостерегли от ошибки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как объясняется в видео, часто пассажиры открывают ноутбук таким образом, чтобы экран заходил под защелку столика — положение считается самым удобным для работы. Тем не менее если впереди сидящий пассажир решает резко откинуть спинку кресла, то ноутбук зажимается в выемке и ломается.

На кадрах показано, как пассажир, не успевший вовремя вытащить экран ноутбука из-под защелки столика, получил изогнутый дисплей. Портативный компьютер при этом не закрывается полностью, а также не включается.

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