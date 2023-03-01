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1 час назад

Что можно подхватить в отелях во время отдыха

Москва24

Из-за некачественной уборки номеров в отелях россияне рискуют столкнуться во время отдыха с опасностями в виде насекомых и инфекционных заболеваний. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышеву.

Что можно подхватить в отелях во время отдыха
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Насекомые, встречающиеся при несоблюдении антисанитарии в отелях или гостиницах, не представляют большой опасности для человека, сообщила врач. Однако их присутствие может вызвать дискомфорт у отдыхающих.

"Они кусают, издают зловонные ароматы, их прикосновения способны вызвать зуд. Клопы, как и тараканы, могут перекочевать на ваши личные вещи и переехать из гостиницы в ваше жилище", – предупредила Чернышева.

При обнаружении насекомых в номере постояльцу необходимо обратиться к администратору с просьбой о переселении в другое место.

Опасность для отдыхающих в отеле также представляет грибок, который мог распространиться в ванной комнате после пребывания в ней переносчика заболевания. Подцепить инфекцию можно, принимая душ босиком или через мелкие ссадины, полученные на отдыхе. Избежать появления на теле бородавок можно путем соблюдения санитарных норм и дезинфекции помещения.

Опасность вируса заключается в том, что его практически невозможно вывести из организма, пояснила Чернышева.

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