Раскрыты эффективные способы экономии во время туристических поездок

Российские путешественники могут существенно сэкономить свои средства в туристических поездках и экскурсиях во время отдыха в других странах. Об этом сообщили гид Максим Ращенков и тревел-журналист Светлана Демидова, передает «Тульская пресса».
Так, по словам Ращенкова, он смог сэкономить несколько сотен долларов во время своего отпуска в ОАЭ. Гид отметил, что перед поездкой посоветовался с соотечественниками и у него получилось приобрести достаточно бюджетные авиабилеты в Дубай.
Также эксперты рекомендуют туристам общаться с людьми, которые часто путешествуют. Опытные туристы могут поделиться некоторыми секретами и тонкостями, с помощью которых можно сэкономить деньги.
Помимо этого, специалисты советуют отдыхающим передвигаться на общественном транспорте вместо такси, а также заранее ознакомиться с графиком работы музеев и выбрать самостоятельные экскурсии. Уточняется, что в некоторые из музеев в определенных дни путешественники могут попасть бесплатно.