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5 часов назад

Гид Ращенков рассказал россиянам об эффективных способах экономии во время туристических поездок

runews24.ru

Российские путешественники могут существенно сэкономить свои средства в туристических поездках и экскурсиях во время отдыха в других странах. Об этом сообщили гид Максим Ращенков и тревел-журналист Светлана Демидова, передает «Тульская пресса».

Раскрыты эффективные способы экономии во время туристических поездок
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Так, по словам Ращенкова, он смог сэкономить несколько сотен долларов во время своего отпуска в ОАЭ. Гид отметил, что перед поездкой посоветовался с соотечественниками и у него получилось приобрести достаточно бюджетные авиабилеты в Дубай.

Также эксперты рекомендуют туристам общаться с людьми, которые часто путешествуют. Опытные туристы могут поделиться некоторыми секретами и тонкостями, с помощью которых можно сэкономить деньги.

Помимо этого, специалисты советуют отдыхающим передвигаться на общественном транспорте вместо такси, а также заранее ознакомиться с графиком работы музеев и выбрать самостоятельные экскурсии. Уточняется, что в некоторые из музеев в определенных дни путешественники могут попасть бесплатно.

Лайфхаки,Светлана Демидова,
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