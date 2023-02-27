Раскрыты эффективные способы экономии во время туристических поездок

Российские путешественники могут существенно сэкономить свои средства в туристических поездках и экскурсиях во время отдыха в других странах. Об этом сообщили гид Максим Ращенков и тревел-журналист Светлана Демидова, передает «Тульская пресса».

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Так, по словам Ращенкова, он смог сэкономить несколько сотен долларов во время своего отпуска в ОАЭ. Гид отметил, что перед поездкой посоветовался с соотечественниками и у него получилось приобрести достаточно бюджетные авиабилеты в Дубай.

Также эксперты рекомендуют туристам общаться с людьми, которые часто путешествуют. Опытные туристы могут поделиться некоторыми секретами и тонкостями, с помощью которых можно сэкономить деньги.