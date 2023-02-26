12 способов сделать путешествие экологичнее

Внутренний туризм становится все популярнее, в том числе экотуризм по итогам прошлого года вырос на 40%. Заповедные территории посетили почти 14 млн человек. Как сделать так, чтобы путешествие в любое место оставило природу вокруг если не лучше, то хотя бы не сильно ей навредило, "Российской газете" рассказала координатор экопросветительской платформы Ecowiki.ru Движения ЭКА Екатерина Олейник.

Фото: Российская газета Российская газета

При подготовке к поездке стоит взять с собой многоразовые вещи, ведь шопер заменит пластиковые пакеты при походе в магазины, а также может стать пляжной или дорожной сумкой, где будут лежать необходимые мелочи.

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"Кружка или бутыль для воды заменит одноразовые стаканчики в самолете, в гостиницах и общественных местах, где часто есть кулеры и питьевые фонтанчики. Пригодятся также контейнер для еды, в котором можно будет брать перекусы в дорогу или остатки еды с собой из ресторана, и многоразовые трубочки для коктейлей, если вы планируете курортный отдых", - рассказала Олейник.

При выборе места для ужина обращайте больше внимания на рестораны с местной кухней из сезонных продуктов, местные продукты оставляют меньше углеродного следа, а колорита в них больше, советует эксперт.

"Возьмите с собой средства гигиены в мини-упаковках. Одноразовые гели для душа и шампуни создают тонны мусора. Можно завести собственные маленькие флакончики для средств гигиены (или использовать повторно оставшиеся от косметики) объемом до 100 мл, чтобы их можно было пронести в ручной клади. Это не только экологичнее, но и полезнее для кожи, ведь вы сможете взять с собой средство, которое подходит именно вам", - отмечает Олейник.

Из путешествия не обязательно привозить магнитик, есть более экологичные варианты: местная еда, чай, косметика из локальных ингредиентов, уникальная ракушка или минерал, который вы нашли во время прогулки.

"Поддерживайте местных. Один из принципов экотуризма - поддержка местных жителей. Лучше отдать предпочтение частному гостевому дому, чем сетевому отелю, и фруктам с рынка, чем из супермаркета. Не поддерживайте бизнес, построенный на эксплуатации. Катание на слонах, контактные зоопарки, фото с обезьянкой, дельфинарий - очень часто все это подразумевает плохое или даже жестокое обращение с животными. Избегайте этих развлечений или, по крайней мере, читайте перед посещением отзывы, которые помогут узнать больше", - отмечает эксперт.

Если вы готовы сделать мир чуть лучше, то возьмите с собой мешочек для плоггинга. Плоггинг - это прогулка с уборкой.

"Если вас возмущает мусор, который оставляют другие туристы на экотропах и на заповедных территориях, вы можете подать пример другим - взять с собой перчатки и мешочек, чтобы убрать раздражающую пластиковую бутылку или фантик и донести его до урны", - говорит представитель Движения ЭКА.

Еще стоит отказаться от такси в пользу общественного транспорта, велосипеда, самоката или пешей прогулки.

"Не используйте печатные карты или путеводители. Есть большое количество приложений и сайтов, с помощью которых легко построить маршрут и узнать о достопримечательностях. Не оставляйте включенным свет и кондиционер, когда выходите из номера гостиницы", - отмечает эксперт.

Если вы остановились в отеле, то можете повесить на дверь табличку "не беспокоить", чтобы избежать лишней уборки комнаты, стирки полотенец и смены мусорных пакетов.