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2 часа назад

12 способов сделать путешествие экологичнее

Российская Газета

Внутренний туризм становится все популярнее, в том числе экотуризм по итогам прошлого года вырос на 40%. Заповедные территории посетили почти 14 млн человек. Как сделать так, чтобы путешествие в любое место оставило природу вокруг если не лучше, то хотя бы не сильно ей навредило, "Российской газете" рассказала координатор экопросветительской платформы Ecowiki.ru Движения ЭКА Екатерина Олейник.

12 способов сделать путешествие экологичнее
Фото: Российская газетаРоссийская газета

При подготовке к поездке стоит взять с собой многоразовые вещи, ведь шопер заменит пластиковые пакеты при походе в магазины, а также может стать пляжной или дорожной сумкой, где будут лежать необходимые мелочи.

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"Кружка или бутыль для воды заменит одноразовые стаканчики в самолете, в гостиницах и общественных местах, где часто есть кулеры и питьевые фонтанчики. Пригодятся также контейнер для еды, в котором можно будет брать перекусы в дорогу или остатки еды с собой из ресторана, и многоразовые трубочки для коктейлей, если вы планируете курортный отдых", - рассказала Олейник.

При выборе места для ужина обращайте больше внимания на рестораны с местной кухней из сезонных продуктов, местные продукты оставляют меньше углеродного следа, а колорита в них больше, советует эксперт.

"Возьмите с собой средства гигиены в мини-упаковках. Одноразовые гели для душа и шампуни создают тонны мусора. Можно завести собственные маленькие флакончики для средств гигиены (или использовать повторно оставшиеся от косметики) объемом до 100 мл, чтобы их можно было пронести в ручной клади. Это не только экологичнее, но и полезнее для кожи, ведь вы сможете взять с собой средство, которое подходит именно вам", - отмечает Олейник.

Из путешествия не обязательно привозить магнитик, есть более экологичные варианты: местная еда, чай, косметика из локальных ингредиентов, уникальная ракушка или минерал, который вы нашли во время прогулки.

"Поддерживайте местных. Один из принципов экотуризма - поддержка местных жителей. Лучше отдать предпочтение частному гостевому дому, чем сетевому отелю, и фруктам с рынка, чем из супермаркета. Не поддерживайте бизнес, построенный на эксплуатации. Катание на слонах, контактные зоопарки, фото с обезьянкой, дельфинарий - очень часто все это подразумевает плохое или даже жестокое обращение с животными. Избегайте этих развлечений или, по крайней мере, читайте перед посещением отзывы, которые помогут узнать больше", - отмечает эксперт.

Если вы готовы сделать мир чуть лучше, то возьмите с собой мешочек для плоггинга. Плоггинг - это прогулка с уборкой.

"Если вас возмущает мусор, который оставляют другие туристы на экотропах и на заповедных территориях, вы можете подать пример другим - взять с собой перчатки и мешочек, чтобы убрать раздражающую пластиковую бутылку или фантик и донести его до урны", - говорит представитель Движения ЭКА.

Еще стоит отказаться от такси в пользу общественного транспорта, велосипеда, самоката или пешей прогулки.

"Не используйте печатные карты или путеводители. Есть большое количество приложений и сайтов, с помощью которых легко построить маршрут и узнать о достопримечательностях. Не оставляйте включенным свет и кондиционер, когда выходите из номера гостиницы", - отмечает эксперт.

Если вы остановились в отеле, то можете повесить на дверь табличку "не беспокоить", чтобы избежать лишней уборки комнаты, стирки полотенец и смены мусорных пакетов.

"Узнайте, есть ли в городе инфраструктура раздельного сбора. Их становится всё больше в том числе в регионах России, поэтому сортировать отходы можно даже на отдыхе", - добавила она.

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