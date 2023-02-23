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23 минуты назад

Россиянам напомнили, когда в 2023 году выгоднее идти в отпуск. Нужно чуть-чуть потерпеть

Секрет Фирмы

Даже распоследний трудоголик нет-нет да сходит в отпуск отдохнуть и поднабраться сил. Но делать это хочется с умом, потому что русской душе становится физически больно от потерянных денег. Для таких товарищей экономист Лариса Сорокина объяснила, когда выгодно линять из офиса и как рассчитать свои будущие отпускные.

Когда в 2023 году выгоднее идти в отпуск
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Важно помнить, что зарплата считается по рабочим дням, а не по календарным, поэтому нужно посмотреть самые длинные в этом плане месяцы. Это март, август и октябрь. Именно в эти месяцы получится выбить отпускные побольше.

Как всё это работает? Любые выплаты в отпускной месяц складываются из зарплаты за отработанные дни и отпускных. Чтобы понять, сколько стоит рабочий день в месяц, нужно взять оклад и разделить его на количество рабочих дней. Логично, что в короткие месяцы день будет дороже, чем в длинные. А отпускные рассчитываются из средней зарплаты за последние 12 месяцев, поэтому если работа, должность или оклад не менялись, то и сумма будет та же.

Если потом приплюсовать отпускные к отработанным дням, то больше сумма окажется в более длинный месяц. Причём местами можно даже отпускные дни не терять, если грамотно раскидать их по году между праздниками. Об этом подробнее можно почитать здесь.

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