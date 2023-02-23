Раскрыт способ перестать стесняться говорить на иностранном языке

Способ перестать стесняться говорить на иностранном языке раскрыла в интервью «Мосленте» преподаватель школы ВКС-IH со стажем более 20 лет, эксперт по программам подготовки к Кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ Наталия Тутанцева. По ее словам, проблема не всегда кроется в низком уровне знаний, но и в психологических причинах.

Фото: Мослента Мослента

«Некоторые хорошо знают грамматику, имеют неплохой лексический запас, читают и пишут, но испытывают трудности с устной речью. Главная причина — внутренний страх. Особенно боязнь что нехватки слов, или того, что они вылетят из памяти во время разговора. Чтобы избавиться от дискомфорта при общении, необходимо больше практиковаться в комфортной среде»

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В первую очередь специалист советует комментировать посты в соцсетях. Это можно делать в иноязычных пабликах по интересам. Так можно вступить в диалог на иностранном языке, понаблюдать реакцию комментаторов и помочь себе побороть внутренний страх.

В письме надо стараться использовать новые слова и грамматические конструкции, чтобы закрепить их. Из чужих комментариив можно выписывайь незнакомые фразы и активно применять их. Это пополнит лексический запас и добавит уверенности.

«Для бытового общения не требуются глубокие знания языка. Чтобы бегло разговаривать, достаточно хорошо овладеть основными грамматическими конструкциями и лексическими клише. Освоив новый навык, сразу примените его на практике и доведите до автоматизма»

Чтобы практиковать устную речь, нужен собеседник, подчеркнула Тутанцева. Им может быть любой преподаватель или носитель языка. В беседах, в том числе онлайн, лучще отрабатывать различные жизненные ситуации.

Найти такого человека не составит труда. Есть специальные сайты, где можно выбрать собеседника из любой страны и договориться о звонке.

Эксперт добавила, что при изучаении язык адля поездки в другу страну, лучше готовиться именно с ее представителем. Язык местных жителей может отличаться от литературного.

Кроме того, для тренировки навыков общения подойдут прослушивания аудиозаписей, видео, просмотры кинофильмов без перевода, отметила собеседница «Мосленты».