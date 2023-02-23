Раскрыт способ перестать стесняться говорить на иностранном языке

Способ перестать стесняться говорить на иностранном языке раскрыла в интервью «Мосленте» преподаватель школы ВКС-IH со стажем более 20 лет, эксперт по программам подготовки к Кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ Наталия Тутанцева. По ее словам, проблема не всегда кроется в низком уровне знаний, но и в психологических причинах.
«Некоторые хорошо знают грамматику, имеют неплохой лексический запас, читают и пишут, но испытывают трудности с устной речью. Главная причина — внутренний страх. Особенно боязнь что нехватки слов, или того, что они вылетят из памяти во время разговора. Чтобы избавиться от дискомфорта при общении, необходимо больше практиковаться в комфортной среде»
В первую очередь специалист советует комментировать посты в соцсетях. Это можно делать в иноязычных пабликах по интересам. Так можно вступить в диалог на иностранном языке, понаблюдать реакцию комментаторов и помочь себе побороть внутренний страх.
В письме надо стараться использовать новые слова и грамматические конструкции, чтобы закрепить их. Из чужих комментариив можно выписывайь незнакомые фразы и активно применять их. Это пополнит лексический запас и добавит уверенности.
«Для бытового общения не требуются глубокие знания языка. Чтобы бегло разговаривать, достаточно хорошо овладеть основными грамматическими конструкциями и лексическими клише. Освоив новый навык, сразу примените его на практике и доведите до автоматизма»
Чтобы практиковать устную речь, нужен собеседник, подчеркнула Тутанцева. Им может быть любой преподаватель или носитель языка. В беседах, в том числе онлайн, лучще отрабатывать различные жизненные ситуации.
Найти такого человека не составит труда. Есть специальные сайты, где можно выбрать собеседника из любой страны и договориться о звонке.
Эксперт добавила, что при изучаении язык адля поездки в другу страну, лучше готовиться именно с ее представителем. Язык местных жителей может отличаться от литературного.
Кроме того, для тренировки навыков общения подойдут прослушивания аудиозаписей, видео, просмотры кинофильмов без перевода, отметила собеседница «Мосленты».
Ранее были названы способы начать эффективное изучение английского языка самостоятельно.