Эксперт по этикету объяснила, как вести себя в зоне шведского стола

На продолжительных февральских выходных у россиян появилась возможность отправиться на отдых, во время которого не стоит забывать об определенных правилах поведения. Эксперт по этикету Кристина Балакирева напомнила туристам о том, как нужно себя вести в зоне шведского стола, передает платформа “Смотрим”.
Так, эксперт отметила, что в отелях и местах отдыха шведский стол уже не является редкостью. Однако поведение некоторых путешественников не всегда соответствует ситуации.
Например, кто-то отправляется на обед в мокром купальнике, а некоторые отдыхающие накладывают в свою тарелку горы самой разнообразной еды, при этом смешивая основные блюда с фруктами и десертами.
Балакирева сообщила, что зону шведского стола необходимо посещать в подходящей одежде - если вы не хотите испортить аппетит себе и окружающим, купальники и шорты во время обеда лучше не надевать.
Помимо этого, туристам не стоит на долгое время задерживаться рядом с теми или иными блюдами, создавая большую очередь. В этот момент нужно помнить о том, что основным преимуществом шведского стола является возможность подойти к нему неограниченное количество раз для выбора блюд.
Кроме того, остатки еды на тарелке считаются дурным тоном. Поэтому путешественникам лучше заранее оценить свои возможности и взять столько блюд, сколько они смогут съесть.
Еще одним правилом поведения является недопустимость подходить к раздаче с той тарелкой, с которой уже ели. В такой ситуации нужно взять чистую посуду. Также туристам не следует чихать и кашлять рядом с общими блюдами.