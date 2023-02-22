5 небанальных идей для путешествия

Такой отдых подарит незабываемые эмоции.

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Долгожданный отпуск у многих ассоциируется с пляжем, теплым морем, золотистым загаром и коктейлями с яркими зонтиками. Но такой размеренный, привычный отдых по душе далеко не всем. Если хочется новых ощущений, эмоций, которые перезарядят батарейки на долгий период, чтобы хватило до следующего отпуска, попробуйте небанальные способы организовать отдых и выбирайте необычные маршруты для путешествий.

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Управлять яхтой

Теплый ветер в лицо, капельки воды, солнце, играющее в волосах и белоснежная яхта, которой управляете вы сами. Звучит, как отпуск мечты, но сейчас организовать такое приключение совсем не сложно. В России или за ее пределами уже несколько лет популярностью пользуются специальные школы, в которых можно научиться управлять яхтой. Желающие проходят теоретический и практические курсы, затем формируется команда, в которой каждый отвечает за отдельную работу — от вязания узлов до приготовления ужина.

Можно отправиться в удивительное приключение с друзьями или присоединиться к компании одиночек, чтобы завести приятные знакомства. Кстати, есть туры только для девушек, если хочется отдохнуть от мужского внимания.

Стать волонтером

Поделиться добротой, помочь природе или местным жителям, подтянуть знания иностранного языка — волонтерский туризм поможет со всем этим. Сейчас это направление становится невероятно популярным по всему миру. Молодые люди, свободные, активные, желающие принести пользу и попробовать что-то новое путешествуют по всему миру. Работу можно выбрать на любой вкус, а впечатления после такого отдыха останутся на всю жизнь.

Кто-то реставрирует старинные храмы в живописных городах, другие отправляются в Таиланд, чтобы ухаживать за слонами. Можно полететь в Кению, чтобы учить детей английскому, или следить за популяцией морских черепах в Коста-Рике на пляже, от красоты которого захватывает дух. Перелет волонтер оплачивает самостоятельно, а еще делает взнос в фонд, организующий специальные лагеря и обеспечивающий работников едой и всем необходимым.

Отправиться в круиз

Это по-настоящему роскошный отдых, который дарит возможность почувствовать себя голливудской звездой: каждый день выходить на палубу в новом наряде, вести светские беседы за завтраком или вечерним бокалом вина, наслаждаться морским воздухом, а еще посещать удивительные города, приобщаясь к истории.

В круиз можно отправиться из России: лайнер «Astoria Grande» начинает плавание из курортной столицы нашей страны — Сочи. Недельные круизы по Турции или двухнедельные — по Египту с остановкой в Александрии — это роскошный отдых, который оставит незабываемые впечатления.

На борту лайнера вы почувствуете себя даже комфортнее, чем в изысканном пятизвездочном отеле: здесь есть все, чтобы отпуск был насыщенным — рестораны, театр, кинозалы и спа-комплексы. Развлечение по душе найдет каждый, независимо от возраста и увлечений. В круизах по Турции подразумевают стоянки в великолепном Стамбуле, древней Амасре, в роскошном Чешме и его древнем порте Измир, а значит, знакомство с древней историей и культурой.

Попасть в волшебную атмосферу Востока можно, отправившись на круизном лайнере из Сочи в Египет. На «Astoria Grande» эту страну можно посетить в ноябре, когда погода идеальна для прогулок. А начиная с конца декабря лайнер Astoria Grande проведет серию праздничных семидневных круизов с масштабной развлекательной программой на борту, новогоднее настроение точно появится.

Попробовать сапсерфинг в компании китов

Наша страна настолько огромна и многообразна, что о некоторых удивительных местах не знают даже искушенные туристы. Одна из таких жемчужин — Шантарские острова. Нетронутая природа, изумляющие скалы, тишина и…киты. Эти гиганты, весом до сотни тонн, подплывают близко к берегу, поэтому их можно отлично разглядеть, сфотографировать или даже попробовать сапсерфинг в компании самых больших млекопитающих.

Стоя на специальной доске, вооружившись веслом, туристы осматривают бухты, а под ними проплывают киты. Такое точно невозможно забыть! Северные скалы в июле покрываются цветами, на берегу водятся крабы, а в горах поют удивительные птицы.

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