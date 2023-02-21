Как туристам попасть в Тунис и еще пять безвизовых стран Африки

На африканском континенте есть несколько стран, которые предоставляют гражданам России возможность приехать без виз. Среди популярных направлений – Тунис и Марокко, сочетающие пляжный и экскурсионный туризм. Для знакомства с дикой Африкой и за приключениями россияне едут в безвизовую ЮАР. Также свободный въезд в граничащую с ней пустынную Намибию, малознакомую Ботсвану и экзотическую Эсванити. Редакция TourDom.ru подготовили справку об особенностях въезда в эти страны.

Фото: Tourdom Tourdom

Тунис

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Североафриканская страна известна своими курортами на Средиземном море. Россияне могут отдыхать в Тунисе без визы до 90 дней. Для въезда достаточно предъявить загранпаспорт, действительный от полугода. При заселении в отель турист оплачивает небольшой туристический сбор, самая высокая ставка – 3 динара (около 75 руб.) за ночь в гостиницах 4–5*.

В популярный у россиян Тунис до пандемии, как и сейчас, приезжают в основном по турпакетам. Самые удобные рейсы через Алжир с вылетом из Москвы. С 7 апреля авиакомпания Nouvelair запланировала возобновить регулярные рейсы для туристов в Монастир из Санкт-Петербурга, с 8-го – из столицы. С 30 мая авиарейсы из Москвы в аэропорт Энфида – Хаммамет собирался поставить «Аэрофлот», но на днях билеты исчезли из продажи на сайте перевозчика.

В Тунисе у туристов получалось расплачиваться картами UnionPay в торговых центрах и крупных магазинах. При необходимости снимали в банкоматах наличные – в частности, был положительный опыт с картой банка «Солидарность». В туристических районах много банков и обменников. По отзывам в соцсетях, всегда можно поменять евро и доллары разных годов выпуска.

Марокко

Еще одна страна на севере африканского континента, дающая визовые преференции россиянам – Марокко. Граждане России свободно въезжают и остаются в королевстве до 90 дней без оформления визы. Основное требование – действующий не менее 6 месяцев на момент возвращения загранпаспорт. Также туристы заполняют карту здоровья, которую обычно раздают в самолете. У россиян востребованы туры с пляжами на побережье Атлантического океана, есть и самостоятельные путешественники.

Прямого авиасообщения между нашими странами в настоящее время нет. Анонсированное возобновление рейсов Royal Air Maroc оказалось преждевременным. Однако из России можно улететь до Касабланки, Марракеша или Агадира с пересадкой в Стамбуле, Каире или Манаме. Доступны и другие авиамаршруты в Тунис.

Практически повсеместно в крупных торговых точках принимают российские карты UnionPay, в таких местах должна быть иконка CMI – национальной платежной системы. В пабликах советуют вспомнить пин-код для проведения транзакции, потому что бесконтактная оплата не проходит. Также нет нареканий по получению наличных в банкоматах, обслуживающих платежную систему. По советам в чатах, конвертацию иностранной валюты выгоднее производить в обменниках, а не банках. На рынках и небольших магазинчиках берут к оплате и евро, и доллары.

ЮАР

Российские туристы достаточно активно осваивают Южную Африку. ЮАР дает право россиянам на 90-дневное безвизовое пребывание. Условия въезда – простые: загранпаспорт с двумя чистыми страницами и бумажная анкета Traveller Health Questionnaire. К поездке готовятся основательно: подбирают тур в ЮАР по интересам и по времени года. А также выстраивают маршруты для сафари и обзорных экскурсий по национальным паркам и стремятся побывать там, где сливаются Индийский и Атлантический океаны. Путешествуют в группах и самостоятельно.

Пока власти ЮАР обсуждают вопрос возобновления прямого авиасообщения, россияне приобретают билеты до Йоханнесбурга и Кейптауна на стыковочные рейсы через ОАЭ, Катар или Турцию. Среди перевозчиков – Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines.

По оценкам в соцсетях, туристы достаточно редко сталкивались с отказами по платежам российскими картами UnionPay и со снятием наличных в банкоматах. В пабликах советуют не менять много валюты в аэропортах: в банках и городских обменных пунктах курсы выше. А лучшие предложения у частных менял или ближайшей небольшой лавочке.

Намибия

Расположенная на юге Африки и омываемая Атлантическим океаном Намибия ввела для обладателей российских паспортов безвиз на 90 дней. В страну можно приезжать на такой срок в течение каждого 180-дневного периода без особых формальностей – на границе достаточно предъявить паспорт со сроком действия от полугода.

Российские туристы в Намибию приезжают в общем-то редко. Для путешествия по большой и малонаселенной стране лучше арендовать машину с водителем-гидом, кто-то выбирает самостоятельное турне. В ходе поездки необходимо быть острожными: в частности, в начале февраля двое россиян были ограблены в приморском городе Уолфиш-Бей.

Прямых авиарейсов между нашими странами нет, однако идет обсуждение открытия маршрута между столицами – Москва – Виндхук. Прилететь можно со стыковками, например удобно через соседнюю ЮАР.

В соцсетях туристы отмечают, что с российской картой UnionPay платежи частично проходят в терминалах банков Standard и FNB. Наиболее удачный опыт с бесконтактной картой банка «Русский Стандарт». А вот снять наличные практически невозможно. Требуется иметь наличную иностранную валюту для обмена на намибийские доллары.

Ботсвана

С Намибией и ЮАР граничит еще одна страна, предоставляющая свободный въезд гражданам России – Ботсвана. Россияне могут путешествовать без визы в течение 30 дней, но не более чем 90 дней за полгода. Для погранконтроля достаточно загранпаспорта, действительного еще 6 месяцев.

Добраться из России в эту южноафриканскую страну можно с несколькими стыковками, в частности сначала прилетев в Йоханнесбург или Кейптаун в ЮАР.

Российские туристы используют в поездке карты UnionPay. Судя по отзывам в пабликах, проходила оплата пластиком от Почта Банка в терминалах банка Stanbic, а наличные снимали в банкоматах банка ABSA. В качестве страховки в поездку берут с собой доллары.

Эсванити

Известное ранее как Свазиленд государство Эсванити открыло для россиян въезд без визы на 30 дней. Как оказалось, это одно из условий для принятия решения о поездке в экзотическую страну – следует из опроса телеграм-канала «Крыша ТурДома». Почти каждый пятый из ответивших рассматривает такую возможность.

Крохотное королевство Эсватини привлекает иностранных туристов прежде всего своими национальными фестивалями. Добраться сюда удобно через соседние страны – ЮАР или Мозамбик.

Для безналичной оплаты и снятия наличных подходят российские карты UnionPay. В частности, в соцсетях упоминают о платежах картой банка «Зенит» в супермаркетах, кафе, АЗС. А пластик от Почта Банка позволил без проблем получить местные лилангени в банкоматах SwazilandBank. В стране в ходу южноафриканские рэнды.