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1 час назад

Как бесплатно пронести больше вещей в ручную кладь

Даша Краснова

Раньше проблемы с багажом случались только у туристов, которые летали аваикомпанией "Победа", которая славится жесткими ограничениями багажа. Однако все чаще и другие авиакомпании предлагают максимально ограничить провоз ручной клади в салоне самолета. "Рамблер" расскажет, как перехитрить систему и бесплатно пронести больше вещей в ручную кладь.

Как бесплатно пронести больше вещей в ручную кладь
Фото: unsplashunsplash

Помните о своих правах

Беслатно на борт любого судна вы можете пронести вещи из этого списка: сумочка или портфель, папка для бумаг, зонт, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги, журналы или газеты, детское питание, телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли и кресло-коляска.

Полюбите многослойность

Правило многослойности лучше всего работает зимой и в аэропорту, когда вы точно знаете, что у вас перевес багажа. Пусть это будет выглядеть гротескно, пусть вам будет жарко, тесно или некомфортно – потерпите. Вы сэкономите несколько тысяч, а необычный наряд все еще соответствует закону.

Что нужно знать о провозе ручной клади

Берите одежду с карманами

Кто бы знал, что на туристические лайфхаки нас вдохновит сам Анатолий Вассерман. Наденьте вещи с большим количеством вместительных карманов. Например, брюки карго или жилетка, туда можно положить довольно много важных вещей.

Используйте попутчика

Если вы едете с человеком, у которого не так много вещей, воспользуйтесь его небольшой сумкой и отгрузите туда часть вещей. Для этого вам понадобится специальные органайзер или даже вакуумный пакет. Вы удивитесь, как много одежды можно уместить с их помощью.

Лайфхаки,Анатолий Вассерман,
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