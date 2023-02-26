Как бесплатно пронести больше вещей в ручную кладь

Раньше проблемы с багажом случались только у туристов, которые летали аваикомпанией "Победа", которая славится жесткими ограничениями багажа. Однако все чаще и другие авиакомпании предлагают максимально ограничить провоз ручной клади в салоне самолета. "Рамблер" расскажет, как перехитрить систему и бесплатно пронести больше вещей в ручную кладь.

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Помните о своих правах

Беслатно на борт любого судна вы можете пронести вещи из этого списка: сумочка или портфель, папка для бумаг, зонт, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги, журналы или газеты, детское питание, телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли и кресло-коляска.

Полюбите многослойность

Правило многослойности лучше всего работает зимой и в аэропорту, когда вы точно знаете, что у вас перевес багажа. Пусть это будет выглядеть гротескно, пусть вам будет жарко, тесно или некомфортно – потерпите. Вы сэкономите несколько тысяч, а необычный наряд все еще соответствует закону.

Берите одежду с карманами

Кто бы знал, что на туристические лайфхаки нас вдохновит сам Анатолий Вассерман. Наденьте вещи с большим количеством вместительных карманов. Например, брюки карго или жилетка, туда можно положить довольно много важных вещей.

Используйте попутчика