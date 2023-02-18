Какие авиакомпании берут деньги за провоз спортивного снаряжения

Отправляясь в долгожданное путешествие, распланировав и предусмотрев, казалось бы, каждую мелочь – от бронирования отеля до покупки билетов на самолет, неожиданно может оказаться, что предусмотрены все же не все нюансы... Причем выясниться это может практически у трапа самолета.

Фото: Мир24 Мир24

Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа у авиакомпаний меняются так часто, что для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не испортить себе настроение в самом начале путешествия, лучше уточнять их перед каждым вылетом. В этом году с такими «сюрпризами» столкнулись и любители горнолыжных курортов: за «перелет» спортивного снаряжение в некоторых авиакомпаниях теперь нужно доплачивать.

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MIR24.TV разобрался, сколько стоит провоз лыж и другого спортивного оборудования у разных авиаперевозчиков и что необходимо учесть, планируя путешествие на горнолыжный курорт.

Начать стоит с того, что просто так приехать в аэропорт к началу рейса с лыжами, как правило, нельзя. Об этом виде багажа необходимо заранее уведомить авиакомпанию. Сделать это можно за 48 часов до вылета по телефону горячей линии. Кроме того, у разных авиакомпаний требования к упаковке могут значительно отличаться. Из общего – лыжи и палки должны быть в чехле, скрепленные между собой. Хрупкие вещи, такие как маска и очки, лучше убрать в ручную кладь или багаж.

На сайте авиаперевозчика, как правило, опубликованы условия и цены на провоз спортивного снаряжения, которые могут зависеть от габаритов и веса инвентаря. Некоторые компании предоставляют эту услугу бесплатно, другие берут достаточно ощутимые деньги. Причем порой докопаться до нужной информации в правилах перевозки багажа на сайте авиакомпании не так просто – лучше потратить время на то, чтобы дозвониться на горячую линию и уточнить все интересующие вопросы у оператора.

Аэрофлот

Авиакомпания «Аэрофлот» бесплатно перевозит спортинвентарь весом до 23 кг включительно – на тарифах «Эконом» и «Комфорт», для «Бизнеса» – до 32 кг. Если лыжи или сноуборд перевозятся вместо багажа, оплата также не взимается. У «Аэрофлота» нет строгих ограничений по габаритам, а в период с 7 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года предоставляется дополнительное место бесплатного багажа для провоза одного комплекта инвентаря (лыжного снаряжения или снаряжения для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, дайвинга) общим весом до 23 кг. При превышении нормы по весу придется доплатить: за багаж от 23 до 32 кг – 2500 рублей, от 32 до 50 кг – 5000 рублей.

Победа

Авиакомпания «Победа» включает багаж в билет на все тарифы: на человека бесплатно можно провезти не более двух комплектов. Размер по сумме трех измерений не должен превышать 203 см. Для тарифа «Выгодный» вес не должен превышать 10 кг, для тарифа «Максимум» – 20 кг. Стоимость дополнительного багажа составит 899 рублей при весе до 10 кг, от 1199 рублей – до 20 кг, от 2399 рублей – до 32 кг. Если по сумме трех измерений размер багажа превысит 203 см, то придется оплачивать его перевозку как негабаритного багажа – от 5000 до 6500 рублей в зависимости от направления.

S7 Airlines

Если тариф включает багаж, кроме чемодана можно бесплатно взять один комплект горнолыжного или сноубордического инвентаря. Общий вес комплекта не должен превышать норму: 23 кг – для тарифа «Эконом Standard», 32 кг – для тарифа «Эконом Plus» и всех тарифов бизнес-класса. Если будет тяжелее, придется доплатить, зато нет ограничения по габаритам. А вот тариф «Эконом Basic» не включает багаж, поэтому за перевозку снаряжения нужно будет заплатить как за одно место багажа, а если комплект будет тяжелее 23 кг – то еще и за перевес. За превышение нормативов придется доплатить от 2500 до 3300 рублей в зависимости от дальности рейса.

Utair

Авиакомпания Utair отмечает, что согласовывать перевозку не требуется. Оплатить ее можно при покупке билета на сайте перевозчика, во время онлайн-регистрации на рейс или через сервис «Управлять билетом». Если снаряжение превышает разрешенные габариты – 203 см в сумме трех измерений – доплачивать за это не нужно. Один комплект снаряжения должен весить не больше 20 кг, при этом он может состоять из двух багажных мест. Для тарифа «Евробизнес» предельно допустимый вес – 30 кг. За превышение придется заплатить – от 2500 рублей. При покупке билета онлайн (более чем за 36 часов до вылета) при перелете по России заплатить нужно 1499 рублей, при международных перелетах с вылетом из России или в Россию – 3000 рублей/ 35$. При онлайн-регистрации на рейс или при регистрации в аэропорту при перелете по России – 2500 рублей и 4500 рублей/ 60$ при международных перелетах.

Nordwind

С 01 ноября 2022 по 10 мая 2023 (исключение: тариф «ЛАЙТ» экономического класса) на всех направлениях за исключением направлений между Россией и Вьетнамом, Таиландом, Кубой, Доминиканской Республикой, Иорданией, Таджикистаном, Узбекистаном, Ямайкой дополнительно к норме провоза багажа возможно провезти бесплатно один комплект лыжного или сноубордического оборудования общим весом до 20 кг. Если лететь по тарифу «ЛАЙТ», то за провоз спортивного инвентаря придется заплатить от 1899 рублей в зависимости от дальности полета, на международных рейсах – от €30 или $35. Габариты не ограничены.

Уральские авиалинии

Спортивное оборудование входит в норму бесплатного провоза багажа по всем тарифным группам, кроме тарифа «Промо». При провозе горных лыж или сноуборда один комплект спортивного оборудования должен быть весом не более 23 кг, габариты по сумме трех измерений не более 350 см, одна из сторон не более 220 см. В тарифах «Комфорт» и «Бизнес» предусмотрено два места в багаже, не более 32 кг каждое. Для тарифа «Промо» горнолыжное снаряжение придется оплатить как отдельный багаж в размере 2800 рублей. На международных рейсах плата за багаж варьируется от $10 до $30.

Red Wings

Авиакомпания в любом случае взимает плату за провоз спортивного инвентаря. Максимальный вес – 23 кг, размер по сумме трех измерений не учитывается. Для внутренних рейсов при оформлении более чем за 24 часа до вылета нужно заплатить 1500 рублей, если менее 24 часов до вылета – 2000 рублей. Для международных рейсов 2700 рублей и 3600 рублей соответственно. Оплатить провоз лыж и сноуборда можно на сайте авиаперевозчика, через контактный центр или на стойке регистрации в аэропорту.

Air Serbia