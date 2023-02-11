Самые счастливые воспоминания о путешествиях из детства

Путешествия — важная составляющая любого этапа нашей жизни, но в детстве мы ощущаем их совершенно иначе. А пока за окном холода и серость, блогеры решили вспомнить о самых запоминающихся поездках, которые были у них в детстве.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Лера Кантур:

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Мое детство ассоциируется у меня только с путешествиями. Бабушка регулярно возила меня по разным местам. Тогда я постоянно бывала за границей. Одним из самых ярких воспоминаний стала поездка в Париж. Мы посетили мечту любого ребенка — Диснейленд. Там меня поразил аттракцион, который создавал ощущение полета в космосе среди неоновых фейерверков. Ну и конечно же сам город запомнился своей красотой и европейской архитектурой.

Дан Подлецкий:

Одно из самых ярких воспоминаний из детства — поездка в Чехию на автобусе. Моя мама жила там в то время. В путешествии мы часто останавливались на заправках, где я покупал иностранные конфеты, общался с детьми из разных стран, несмотря на то, что мы все не знали английского языка. Самыми запоминающимися стали для меня Карловы Вары.

Олег SIDOROV (группа NANSI & SIDOROV) :

Я в детстве не так много путешествовал. Самым ярким воспоминанием для меня стала поездка в Клин на выступления. Тогда я не выезжал за пределы области, поэтому первое самостоятельное путешествие в 11 лет стало для меня большим событием. Позже я ездил в Париж, который запомнился своей красотой.

NANSI (группа NANSI & SIDOROV):

У меня в детстве было много путешествий, но все исключительно в Турцию. Мои родители полюбили эту страну, и уже в возрасте 4 месяцев они отвезли меня в первый раз на море. Из многочисленных путешествий мне запомнились многие детали, в том числе машина с фруктами, которая приезжала к нашим апартаментам по утрам в одной из поездок.

Gufee: