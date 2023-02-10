Ветеринар рассказал, как подготовить собаку к перелету

Домашние собаки не знают, что такое авиаперевозки, и поэтому перелёт для них может обернуться настоящим испытанием. Чтобы снизить уровень стресса у питомца, его необходимо грамотно подготовить к путешествию. Также предстоит позаботиться обо всех документах и нюансах перевозки, чтобы не возникло никаких проблем с авиакомпанией. О том, как всё это сделать, рассказал ветеринар Богдан Галкин.

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Врач посоветовал собачникам заранее приучать питомца к посещению общественных мест. Путешествие на самолёте или поезде — тот ещё стресс для собаки. Незнакомые люди, другие животные, непривычные звуки и запахи... В общем, давит всё подряд.

«Чтобы сохранить здоровье и смягчить стрессовую ситуацию, стоит подобрать один из успокоительных препаратов, которые выпускаются специально для животных», — сказал Галкин РИА «ФАН».

Надо помнить и о специальных правилах транспортировки. Маленьких собачек можно посадить в переноску и взять с собой. Большим же предстоит лететь в багажном отделении. С поездами полегче: иногда за доплату в некоторых вагонах разрешается везти больших пёсиков в намордниках и с поводками. Лучшим транспортом для перевозки четырёхлапых ветеринар считает автомобиль.