Чек-лист: как выбрать отель на 2-3 дня

Даже если ваша поездка продлится пару дней, очень важно грамотно выбрать место, где вы остановитесь. "Рамблер" составил список характеристик, на которые стоит обращать внимание, чтобы не обмануться красивой фотографией с сервиса бронирования.
Если вам хочется, чтобы в комнате было свободно и комфортно передвигаться, подбирайте номер площадью минимум 35-40 квадратных метров.
Отель с 200-300 номерами с большей вероятностью подарит вам ощущение тишины и спокойствия. В случае с популярными сетями вроде Mariott и Hilton уместными могут оказаться 400-500 номеров. Когда номерной фонд обширнее, выше вероятность, что в гостиница окажется переполненной, а персонал не будет успевать уделять постояльцам должное внимание.
Дорога, оживленные улицы, туристические центры и другие "шумные" объекты рядом с отелем доставят дискомфорт, если для вас важна тишина. Когда выбираете гостиницу, можно "разведать обстановку" с помощью Google Maps или поинтересоваться у администратора, хорошая ли у окон в номерах звукоизоляция.
Она с большой вероятностью будет выше той, что указана на сайте. Скорее всего, вам понадобится оплатить налоги, завтрак, при необходимости — доступ к wi-fi и парковку. Причем о налогах вы можете узнать не на этапе бронирования, а только когда уже будете выезжать из отеля: они могут как входить в стоимость номера, так и оплачиваться отдельно.