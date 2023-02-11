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2 часа назад

Чек-лист: как выбрать отель на 2-3 дня

Мира Маркина

Даже если ваша поездка продлится пару дней, очень важно грамотно выбрать место, где вы остановитесь. "Рамблер" составил список характеристик, на которые стоит обращать внимание, чтобы не обмануться красивой фотографией с сервиса бронирования.

Чек-лист: как выбрать отель на 2-3 дня
Фото: PxherePxhere

Общая площадь номера

Если вам хочется, чтобы в комнате было свободно и комфортно передвигаться, подбирайте номер площадью минимум 35-40 квадратных метров.

Количество номеров в гостинице

Отель с 200-300 номерами с большей вероятностью подарит вам ощущение тишины и спокойствия. В случае с популярными сетями вроде Mariott и Hilton уместными могут оказаться 400-500 номеров. Когда номерной фонд обширнее, выше вероятность, что в гостиница окажется переполненной, а персонал не будет успевать уделять постояльцам должное внимание.

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Фактор шума

Дорога, оживленные улицы, туристические центры и другие "шумные" объекты рядом с отелем доставят дискомфорт, если для вас важна тишина. Когда выбираете гостиницу, можно "разведать обстановку" с помощью Google Maps или поинтересоваться у администратора, хорошая ли у окон в номерах звукоизоляция.

Финальная цена за номер

Она с большой вероятностью будет выше той, что указана на сайте. Скорее всего, вам понадобится оплатить налоги, завтрак, при необходимости — доступ к wi-fi и парковку. Причем о налогах вы можете узнать не на этапе бронирования, а только когда уже будете выезжать из отеля: они могут как входить в стоимость номера, так и оплачиваться отдельно.

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