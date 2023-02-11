Чек-лист: как выбрать отель на 2-3 дня

Даже если ваша поездка продлится пару дней, очень важно грамотно выбрать место, где вы остановитесь. "Рамблер" составил список характеристик, на которые стоит обращать внимание, чтобы не обмануться красивой фотографией с сервиса бронирования.

Фото: Pxhere Pxhere

Общая площадь номера

Если вам хочется, чтобы в комнате было свободно и комфортно передвигаться, подбирайте номер площадью минимум 35-40 квадратных метров.

Количество номеров в гостинице

Отель с 200-300 номерами с большей вероятностью подарит вам ощущение тишины и спокойствия. В случае с популярными сетями вроде Mariott и Hilton уместными могут оказаться 400-500 номеров. Когда номерной фонд обширнее, выше вероятность, что в гостиница окажется переполненной, а персонал не будет успевать уделять постояльцам должное внимание.

Фактор шума

Дорога, оживленные улицы, туристические центры и другие "шумные" объекты рядом с отелем доставят дискомфорт, если для вас важна тишина. Когда выбираете гостиницу, можно "разведать обстановку" с помощью Google Maps или поинтересоваться у администратора, хорошая ли у окон в номерах звукоизоляция.

Финальная цена за номер