Продукты, которые можно взять в самолет

Собираетесь в отпуск? Подождите! Ознакомьтесь с нашим материалом.

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Перелет даже на короткие дистанции требует определённой подготовки, как минимум стоит ознакомиться с правилами провоза ручной клади. Особенно в тех ситуациях, когда вам хочется взять на борт что-то для перекуса.

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Внутренние рейсы

Несмотря на то, что таможенные правила не распространяются на перелеты внутри страны, существуют общие правила провоза продуктов. К примеру, есть определенные ограничения на провоз жидких продуктов, и да, к жидкостям относятся не только напитки. Точную информацию всегда стоит уточнять на сайте перевозчика.

Помните и том, что размер ручной клади во многих авиакомпаниях не совпадает, а потому и количество продуктов, которые можно пронести с собой, уменьшается. Иногда, кроме шоколадки, положить ничего не получится.

А что же на международных рейсах?

Все намного сложнее, если вы летите в другую страну, да еще и с несколькими пересадками. Если вы летите из дома, стоит подумать, так уж вам нужен перекус, ведь если перелет долгий, вас будут кормить. Другое дело, если вы везете кому-то вкусный сувенир. В этой ситуации обязательно изучите правила ввоза продуктов во всех странах, чьи границы вы будете пересекать с новым прохождением контроля.

Какие продукты точно не стоит брать в дорогу

Как правило, жесткие запреты в отношении продуктов касаются эпидемиологически опасных продуктов, которые провозятся без заводской упаковки.

Если собираетесь в Европу, не берите мясные и молочные продукты — вас не пропустят. Европейцы тщательно следят за тем, чтобы на их территорию не попадали опасные инфекции, которыми часто болеет рогатый скот.

А вот пытаться провезти в США мясо, рыбу, птицу и некоторые виды растительных продуктов даже не стоит пытаться. Порадовать зарубежных друзей «вкусняшками» не получится.

Кроме того, смотрите, чтобы продукты, которые вы захотите взять домой из путешествия, не попадали в список запрещенных к провозу в любом количестве.

Так что же взять?