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3 часа назад

Что ждет туристический сезон в 2023 году и где сейчас отдыхать россиянам

Чемпионат.com

Путешествия идут в ногу со временем и реагируют на всё, что происходит в обществе.

Что ждет турсезон в 2023 году и где сейчас отдыхать россиянам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Число путешественников по миру уже давно перевалило за 1,5 миллиарда. Они ездят, плавают, летают, посещают новые места и открывают новые грани себя. Иногда одна поездка может изменить всё, оставить неизгладимое впечатление на всю жизнь. Но куда путешествовать, если от списка направлений голова кругом. Предложений так много, что разобраться в них очень сложно. В такой ситуации стоит прислушаться к трендам, они помогут выбрать идеальный отдых.

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Поскольку изменения неизбежны, а мир меняется ежесекундно, сфера туризма не стоит на месте. Какие же тенденции можно отметить в 2023 году?

В восточном стиле

Взгляд туриста устремляется в азиатском направлении, в отличие от ранее существовавшего европейского. Таиланд, Шри-Ланка, Узбекистан и даже Монголия – эти направления становятся всё более востребованными. Даже на Мальдивы туристы стали летать гораздо чаще, о Турции можно даже не говорить.

За границей хорошо, а дома лучше

Растёт популярность отдыха в России. С одной стороны, это гораздо более надёжный и менее хлопотный вариант по сравнению с зарубежными поездками, с другой – заметно улучшение условий для туристов, начиная от мест размещения и заканчивая качеством экскурсионного обслуживания.

В последний момент

Резко снижается глубина бронирования. Вплоть до принятия решения всего лишь за пару дней до выезда. Это связано с повышенными рисками, отсутствием уверенности в завтрашнем дне, а также негативным опытом, сформированным во времена пандемии.

Отдых с пользой

Существенно омолодились такие направления, как оздоровительный туризм и речные круизы. Теперь не только пенсионеры восстанавливают здоровье в санаториях и курсируют на лайнерах по рекам Волжско-Камского бассейна, но и туристы помоложе.

Сейчас или никогда

За счёт снижения синдрома отложенной жизни растёт общее число путешествий. Весьма интересная тенденция, за которой стоит осознание конечности всего, бессмысленности накоплений, ценности впечатлений и воспоминаний.

При подготовке к новой поездке, неважно, длительной или короткой, вспомните об этих тенденциях. Может, вам стоит поддаться одной из них и совершить путешествие по новому для вас направлению.

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