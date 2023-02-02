Как вернуть госпошлину за загранпаспорт нового образца

Россиянам рассказали о том, что есть возможность вернуть заплаченную за загранпаспорт нового образца госпошлину. Как это сделать, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк .

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», – передает РИА «Новости» слова Ирины Волк.

До этого стало известно, что в России остановлен прием заявок на выдачу загранпаспортов с микрочипами, хранящими биометрию гражданина. Это объяснили тем, что из-за большого спроса на такие удостоверения личности не хватает микросхем.