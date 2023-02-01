Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Сам себе оператор. Как можно путешествовать за рубеж без турфирм

Москва24

Уход Visa и Mastercard из РФ изменил для некоторых россиян привычное планирование заграничного отпуска. Из-за трудностей с платежами все больше путешественников отдают предпочтение организованному туризму. Разбираемся, на каких ресурсах можно купить авиабилеты или забронировать отель за рубежом без помощи туроператора.

На каких ресурсах можно забронировать отель за рубежом
Фото: M24.ruM24.ru

Туристическое импортозамещение

Видео дня

В 2023 году самостоятельно планировать путешествие за границу проще всего через отечественные онлайн-агрегаторы. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин. После ухода из РФ Visa и Mastercard расплачиваться на зарубежных сайтах картами российских банков больше невозможно, напомнил эксперт.

"Агрегаторы онлайн-агентств решают эту проблему. Через эти сервисы клиенты в России могут спокойно бронировать билеты или отели за границей, расплачиваясь рублями с помощью карт российских банков", – отмечает Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Самостоятельные путешественники легко могут найти в интернете множество сайтов, собирающих предложения от авиакомпаний и гостиниц, добавил Горин. В качестве примера он привел такие ресурсы, как Biletix, "Купибилет", Ozon Travel, OneTwoTrip. Специалист также отметил, что уход Visa и Mastercard из РФ привел к значительному сокращению потока самостоятельных туристов за рубеж.

"Как только в России перестали работать карты зарубежных платежных систем, доля самостоятельных путешествий и бронирований резко сократилась – в разы. Раньше через туроператоров бронировали около 60% туристов, а 40% – самостоятельно. Теперь соотношение 80–90% организованных против 10–20% индивидуальных", – пояснил он.

Эксперт дал несколько рекомендаций тем, кто продолжает планировать поездки без помощи туроператоров. Например, при выборе маршрута с пересадкой дешевле выйдет лететь двумя разными перевозчиками, чем одной авиакомпанией. При этом стоит закладывать большее время на прохождение формальностей в авиагаванях, подчеркнул Горин.

"Даже в аэропорту Стамбула, чтобы успеть на повторную регистрацию, сдачу багажа и прохождение границы, нужно закладывать минимум два часа", – объясняет он.

По словам специалиста, в ряде стран, например в Турции и ОАЭ, относительно хорошо работают карты платежной системы UnionPay.

"Их можно открыть в России в рублях. При этом стоит помнить, что нецелесообразно открывать карту UnionPay в банке, который находится под санкциями. Они могут не работать за рубежом", – советует вице-президент РСТ.

Какие доступны предложения?

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали Москве 24, что на их сайте или в приложении можно приобрести не только авиабилеты, но и забронировать жилье по всему миру. Туристам предлагается выбор из более чем двух миллионов мест размещения. При этом оплата билетов и проживания возможна картами российских банков платежных систем Visa, Mastercard и "Мир", уточнила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

"При бронировании гостиницы за границей российской картой важно выбрать вариант "Оплата сейчас". После списания средств туристу приходит ваучер на заселение и на месте платить уже ничего не нужно. При оплате "В отеле" воспользоваться картой российского банка не получится", – заметила Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.

В сервисе онлайн-бронирования Ostrovok.ru заявили Москве 24, что их клиентам доступны более 1,8 миллиона объектов размещения в 220 странах. В компании подтвердили, что оплатить подходящие апартаменты можно картой любого российского банка.

"Для этого надо выбирать тарифы с моментальной оплатой бронирования на сайте или в мобильном приложении. Подойдут любые карты, выпущенные российскими банками, в том числе "Мир", Visa, Mastercard, UnionPay", – сказали в пресс-службе.

В сервисе путешествий "Туту.ру" сообщили Москве 24, что любой билет или отель на сайте компании можно оплатить картами "Мир", Visa, MasterCard и JCB, выпущенными в России. При этом открытым за рубежом пластиком рассчитаться пока не получится.

"У нас обширная сеть маршрутов не только из России за границу, но и между зарубежными городами. Из зарубежных хабов у наших клиентов популярны Узбекистан, Казахстан, Турция", – заявила Наталья Анисимова, руководитель пресс-службы "Туту".

В компании зафиксировали всплеск интереса к билетам между зарубежными городами. В прошлом году в сегменте автобусов на такие поездки пришлось 2,2% спроса. К примеру, были востребованы такие направления, как Минск – Вильнюс, Минск – Варшава, Рига – Минск, Тбилиси – Ереван и Варшава – Брест.

Лайфхаки,Наталья Анисимова,Дмитрий Горин,Visa,Российский союз туриндустрии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители