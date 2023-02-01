На каких ресурсах можно забронировать отель за рубежом

Уход Visa и Mastercard из РФ изменил для некоторых россиян привычное планирование заграничного отпуска. Из-за трудностей с платежами все больше путешественников отдают предпочтение организованному туризму. Разбираемся, на каких ресурсах можно купить авиабилеты или забронировать отель за рубежом без помощи туроператора.

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Туристическое импортозамещение

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В 2023 году самостоятельно планировать путешествие за границу проще всего через отечественные онлайн-агрегаторы. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин. После ухода из РФ Visa и Mastercard расплачиваться на зарубежных сайтах картами российских банков больше невозможно, напомнил эксперт.

"Агрегаторы онлайн-агентств решают эту проблему. Через эти сервисы клиенты в России могут спокойно бронировать билеты или отели за границей, расплачиваясь рублями с помощью карт российских банков", – отмечает Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Самостоятельные путешественники легко могут найти в интернете множество сайтов, собирающих предложения от авиакомпаний и гостиниц, добавил Горин. В качестве примера он привел такие ресурсы, как Biletix, "Купибилет", Ozon Travel, OneTwoTrip. Специалист также отметил, что уход Visa и Mastercard из РФ привел к значительному сокращению потока самостоятельных туристов за рубеж.

"Как только в России перестали работать карты зарубежных платежных систем, доля самостоятельных путешествий и бронирований резко сократилась – в разы. Раньше через туроператоров бронировали около 60% туристов, а 40% – самостоятельно. Теперь соотношение 80–90% организованных против 10–20% индивидуальных", – пояснил он.

Эксперт дал несколько рекомендаций тем, кто продолжает планировать поездки без помощи туроператоров. Например, при выборе маршрута с пересадкой дешевле выйдет лететь двумя разными перевозчиками, чем одной авиакомпанией. При этом стоит закладывать большее время на прохождение формальностей в авиагаванях, подчеркнул Горин.

"Даже в аэропорту Стамбула, чтобы успеть на повторную регистрацию, сдачу багажа и прохождение границы, нужно закладывать минимум два часа", – объясняет он.

По словам специалиста, в ряде стран, например в Турции и ОАЭ, относительно хорошо работают карты платежной системы UnionPay.

"Их можно открыть в России в рублях. При этом стоит помнить, что нецелесообразно открывать карту UnionPay в банке, который находится под санкциями. Они могут не работать за рубежом", – советует вице-президент РСТ.

Какие доступны предложения?

В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали Москве 24, что на их сайте или в приложении можно приобрести не только авиабилеты, но и забронировать жилье по всему миру. Туристам предлагается выбор из более чем двух миллионов мест размещения. При этом оплата билетов и проживания возможна картами российских банков платежных систем Visa, Mastercard и "Мир", уточнила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

"При бронировании гостиницы за границей российской картой важно выбрать вариант "Оплата сейчас". После списания средств туристу приходит ваучер на заселение и на месте платить уже ничего не нужно. При оплате "В отеле" воспользоваться картой российского банка не получится", – заметила Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.

В сервисе онлайн-бронирования Ostrovok.ru заявили Москве 24, что их клиентам доступны более 1,8 миллиона объектов размещения в 220 странах. В компании подтвердили, что оплатить подходящие апартаменты можно картой любого российского банка.

"Для этого надо выбирать тарифы с моментальной оплатой бронирования на сайте или в мобильном приложении. Подойдут любые карты, выпущенные российскими банками, в том числе "Мир", Visa, Mastercard, UnionPay", – сказали в пресс-службе.

В сервисе путешествий "Туту.ру" сообщили Москве 24, что любой билет или отель на сайте компании можно оплатить картами "Мир", Visa, MasterCard и JCB, выпущенными в России. При этом открытым за рубежом пластиком рассчитаться пока не получится.

"У нас обширная сеть маршрутов не только из России за границу, но и между зарубежными городами. Из зарубежных хабов у наших клиентов популярны Узбекистан, Казахстан, Турция", – заявила Наталья Анисимова, руководитель пресс-службы "Туту".