Как правильно планировать путешествие

Стоит учесть наличие или отсутствие у вас визы, либо же срок безвизового нахождения в стране, а также проверить срок действия заграничного паспорта. Все это поможет вам понять, есть ли смысл лететь по данному направлению. На данный момент есть страны, которые закрыли въезд для россиян, либо же в них усложненные визовые правила. Тогда такое путешествие будет экономически и психологически не оправдано. Кроме того, на сегодняшний день существуют особо недружественные европейские страны, которые закрыли границы для россиян, даже имеющих шенгенские визы. Это Польша и страны Прибалтики. Хотя даже туда можно въехать из других европейских стран при наличии шенгенской визы.



Артём Венскель Эксперт по туризму