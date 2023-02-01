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3 часа назад

Как правильно планировать путешествие

Мира Маркина
Артём Венскельэксперт

Долгожданный отпуск может быть безвозвратно испорчен, если не учесть несколько важных моментов. Артем Венскель, основатель туристической компании "Море тут" рассказал "Рамблеру", о чем не стоит забывать при подготовке к поездке.

Как правильно планировать путешествие
Фото: unsplash.comunsplash.com

Оцените свои возможности

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Первое, что нужно сделать при планировании путешествия, - это включить адекватность и соизмерить, насколько приемлемо для вас будет посетить ту или иную страну по финансовым возможностям. Например, если рассматривать цель погулять в Европе на выходных, то сделать это теперь можно, только если у вас есть внушительная сумма денег, в том числе в иностранной валюте наличными. Во-первых, стоимость таких поездок кратно возросла. Во-вторых, из-за санкций сегодня граждане нашей страны не могут пользоваться пластиковыми картами российских банков за рубежом.
Артём Венскель
Артём ВенскельЭксперт по туризму

Мониторьте транспортную доступность

Обязательно подробно изучите транспортную доступность той или иной точки на карте. В ту же Европу россияне могут добраться только с пересадкой. Поэтому и время в пути существенно возросло. Очень важно все это разузнать заранее. Исходя из полученных данных вы сможете принять решение, стоит ли игра свеч.

Оцените визовые ограничения конкретной страны

Стоит учесть наличие или отсутствие у вас визы, либо же срок безвизового нахождения в стране, а также проверить срок действия заграничного паспорта. Все это поможет вам понять, есть ли смысл лететь по данному направлению. На данный момент есть страны, которые закрыли въезд для россиян, либо же в них усложненные визовые правила. Тогда такое путешествие будет экономически и психологически не оправдано. Кроме того, на сегодняшний день существуют особо недружественные европейские страны, которые закрыли границы для россиян, даже имеющих шенгенские визы. Это Польша и страны Прибалтики. Хотя даже туда можно въехать из других европейских стран при наличии шенгенской визы.
Артём Венскель
Артём ВенскельЭксперт по туризму

Ознакомьтесь с эпидемиологическими ограничениями

Большинство из них связаны с COVID-19. Многие страны все еще придерживаются определенных правил, связанных с пандемией. К требованиям относятся наличие вакцинации, либо же свежего ПЦР-теста. В последнем случае нужно учитывать срок годности результатов, согласно внутренним правилам страны прибытия.

Что касается вакцинации, обязательно обращайте внимание на то, какие именно препараты «аккредитованы» в данной конкретной стране. Так, сертификат о вакцинации российскими вакцинами принимается далеко не везде. Плюс во многих государствах не подходят однокомпонентные вакцины, также в ряде стран установлен срок действия вакцин. Все это нужно учитывать.

Лайфхаки,Артем Венскель,
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