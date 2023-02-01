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3 часа назад

В России изменят правила провоза ручной клади в самолетах: что ждать пассажирам

Российская Газетаиещё 14

В России поменяют правила провоза ручной клади в самолетах, сообщили в Ространснадзоре. Какие могут появиться изменения, "Российской газете" рассказали эксперты.

В России изменят правила провоза ручной клади в самолетах
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Сейчас в законе есть закрепленные нормы провоза ручной клади 5 кг, но в большинстве авиакомпаний данная норма превышается. А вот габариты не закреплены, поэтому пассажиру сложно ориентироваться в большом количестве действующих норм и правил, которые диктуют авиакомпании, а не федеральное законодательство", - говорит Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров.

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Как отмечает Зотов, сразу после опубликования норм провоза ручной клади представители объединения неоднократно обращались в Министерство транспорта РФ с просьбой немедленно рассмотреть установление минимальных размеров ручной клади по сумме трех измерений, аналогично минимальной норме провоза по весу - 5 кг.

Большое количество спорных ситуаций могли бы решиться после закрепления в ФАП габаритов, подчеркивает Илья Зотов.

Сейчас сложились два варианта требований к ручной клади по весу - 5 и 10 кг, и только одна авиакомпания параметры по весу не установила, что нарушает принятые базовые нормы по обязательному минимальному весу 5 кг для ручной клади. А по размерам ручной клади сейчас действуют 6 различных требований: от 120 см по сумме трех измерений до 90 см.

"В этой связи было бы справедливо зафиксировать в Федеральных авиационных правилах требования не только по минимальному весу, но и по минимальным габаритам ручной клади, с учетом провозных возможностей типа судов в гражданской авиации. Это значительным образом повысит качество предоставляемых услуг, но при этом сохранит пространство для маневра авиакомпаний, т.к. параметры будут варьироваться от минимального в большую сторону", - отмечает Илья Зотов.

Вопрос фиксации минимальных размеров ручной клади возник в связи с недавним решением Верховного суда об изменении правил провоза ручной клади авиакомпанией "Победа", замечает соучредитель Группы Компаний "СЛК" (Сервисная Логистическая Компания) Дмитрий Аржаных. А так как "Победа" является дочерним предприятием группы "Аэрофлот", то эффективность бизнес-модели бюджетного перевозчика стала снижаться, что, конечно, беспокоит компанию.

Что касается самого "Аэрофлота", то на сегодня условия провоза ручной клади в "Аэрофлоте" крайне привлекательны по сравнению с другими отечественными перевозчиками. "Безусловно, этим пользуются пассажиры, и все мы видим переполненные полки для ручной клади на рейсах "Аэрофлота", - говорит эксперт.

По мнению Аржаных, изменения будут приняты до начала сезона отпусков, то есть к апрелю-маю. Самым разумным решением, считает он, будет установка веса либо в 5, либо в 8 кг на одного пассажира.

Лайфхаки,Илья Зотов,Минтранс РФ,Ространснадзор,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,
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