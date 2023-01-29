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1 час назад

Стюардесса показала способ узнать о проникновении в номер посторонних людей

Lenta.ru

Стюардесса нидерландской компании KLM поделилась несколькими лайфхаками, которые могут быть полезны для путешественников, останавливающихся в отеле. Об этом она рассказала в личном TikTok-аккаунте.

Как узнать о проникновении в номер посторонних людей: лайфхак
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь бортпроводница раскрыла способ, как постояльцы могут узнать, проникали ли посторонние люди в номер в их отсутствие. Девушка показала, что для этого надо повесить на дверную ручку табличку «Не беспокоить», а ее край зажать дверью. Так, если предупреждающую карточку поправят, значит кто-то открывал комнату.

Чтобы утренний свет не проникал в номер, стюардесса посоветовала скрепить щель между шторами вешалкой с зажимами для одежды. Туристы, забывшие специальный переходник для розеток американского типа, могут зарядить устройства в ванной комнате — в станции для фена есть дополнительный разъем для европейских вилок.

Также стюардесса напомнила, что для картоприемника, от которого работает электричество в номере, подходит любая другая карта. Последний лайфхак — использовать сухой шампунь, чтобы освежить одежду.

Лайфхаки,
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