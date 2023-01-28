Путешественник раскрыл плюсы и минусы «жизни на чемоданах»

«Жизнь на чемоданах — это не так весело, как может показаться со стороны. Люди зачастую не осознают, что за одну поездку мы преодолеваем расстояния в три тысячи километров на автомобиле. Это за шесть дней! Потом тебе надо в экстренном режиме восстановиться, да еще и разобраться с тем, что ты отснял в поездке», — поделился он.