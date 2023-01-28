Как экономия на страховке в путешествии приведет к беде

Отправляясь за границу, некоторые россияне пренебрегают страховкой, считая, что за несколько недель отдыха здоровье их не подкачает. Другие путешественники, наоборот, внимательно изучают правила оформления полисов в разных странах, сроки их действия и дополнительные условия. Однако порой воспользоваться страховкой не всегда так же просто, как ее купить. Что сделать, чтобы не переплачивать за лечение, если оно потребуется во время поездки, разбиралась «Лента.ру».

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Страховка истекла

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Жительница Новосибирска Елена Новосельцева всегда мечтала попасть на Бали и жить около океана. Выйдя на пенсию, она решила осуществить свое желание, и в июле 2022 года улетела в Индонезию.

«Мама была счастлива, влюбилась в Бали. Счастливее человека на тот момент нельзя было встретить», — вспоминает ее дочь Наталья.

Все изменилось в конце ноября прошлого года. Возвращаясь с пляжа, россиянка потеряла сознание и попала в больницу. Выяснилось, что у женщины случился микроинсульт. Изначально она планировала сразу вернуться в Россию, но местные врачи посоветовали повременить с перелетом, чтобы не подвергать организм риску.

После Нового года казалось, что женщина полностью восстановилась, поэтому вместе с мужем они купили билеты на родину с вылетом 23 января. Однако 4 января у туристки случился геморрагический обширный инсульт — всю правую половину мозга залило кровью. Женщина впала в кому.

В настоящее время россиянка находится в индонезийской больнице. Ее страховка истекла еще 19 января. Женщину пообещали вывезти с острова специальным медицинским бортом, однако позже власти Индонезии отказались помогать с транспортировкой.

Родственники решили попытаться самостоятельно вернуть Елену в Россию. Это может стоить от 3,6 до 12 миллионов рублей. Пребывание в больнице обходится ежедневно в сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Задолженность семьи уже превысила несколько миллионов. Перелет спецборта возможен только в том случае, если семья погасит расходы на пребывание туристки в больнице.

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При этом родственники жалуются, что за такие деньги женщине не оказывается должного лечения. Недовольство родных вызывают и действия страховой компании, которая в течение четырех дней рассматривала, является ли этот случай страховым, еще четыре дня ушло на отправку гарантийного письма. Дочь женщины уверена, что если бы страховая оперативно вышла на контакт с семьей, Елена бы уже давно была в Новосибирске — в тот момент еще действовала страховка, и компания должна была помочь в перевозке на родину пациента, который не может сделать это самостоятельно по состоянию здоровья.

В самой страховой фирме отвечают, что «с момента обращения родных Елены Новосельцевой и до настоящего момента находятся в постоянном контакте с клиникой, родственниками клиентки, органами управления здравоохранением Новосибирской области и с Федеральным центром медицины катастроф и полностью выполняют свои обязательства по помощи и лечению застрахованной в Индонезии в рамках страховой суммы по полису Елены Новосельцевой».

Если турист успел обратиться за медицинской помощью во время действия страховки, то его пребывание в клинике даже по истечении действия полиса продолжает оплачивать компания, — «Тинькофф Страхование»

Как выбрать страховку

Подобные неразберихи со страховыми компаниями в отпуске случаются часто. У кого-то страховка заканчивается во время лечения, а кто-то просто забывает оформить ее и в итоге сталкивается с трудностями и огромными счетами. В турпакетах страховка ВЗР — для выезжающих за рубеж — обычно включена в стоимость путевки. Стоит она недорого, но и действие ее довольно ограничено. Поэтому опытные путешественники предпочитают покупать страховые полисы сами, дополняя их разными опциями.

В базовую программу страховки включены амбулаторное лечение и госпитализация, транспортировка к врачу, экстренная стоматология и онлайн-консультации врачей. Например, полис на двухнедельную поездку в Турцию стоит в среднем 1300 рублей в зависимости от компании.

Чтобы защитить себя от неприятных ситуаций, к этому можно добавить страхование на случай осложнения беременности (от 3,6 тысячи до 5,2 тысячи рублей), несчастных случаев, отмены поездки, задержки рейса, потери багажа. В результате диапазон цен на полис у крупных страховщиков колеблется от трех тысяч до 9,5 тысячи рублей.

₽1300 в среднем стоит страховой полис на двухнедельную поездку в Турцию

При поездке на море лучше включить в стоимость помощь при солнечных ожогах. При трекинге, катании на серфе, сноуборде, горных лыжах, банане, лошадях и гидроциклах — добавить страховку для активного отдыха и спорта. Кроме того, необходима обязательная страховка для дайверов, спелеологов, а в Скандинавии даже для любителей рыбалки.

Любители горнолыжных курортов зачастую дополняют полис страхованием гражданской ответственности на сумму 10, 30 или 50 тысяч долларов, чтобы в случае столкновения на склоне и повреждения чужого снаряжения компания компенсировала расходы.

Обычно действие полиса распространяется на обустроенные склоны. Фрирайдеры, планирующие спуск по немаркированным и черным трассам, также должны сообщить об этом страховым компаниям. Иногда экстремальные виды спорта относят к профессиональным, а не к любительским. Такой полис стоит дороже, и не все его предоставляют, поэтому лучше позвонить в офис компании и уточнить правила.

При походе в горы следует добавить в спортивную страховку поисково-спасательные работы и эвакуацию вертолетом (стоимость возрастает от 2,7 тысячи до 8,5 тысячи рублей), а при наличии хронических заболеваний подключить опцию «помощь при обострении хронических заболеваний», при частом использовании мопедов или мотоциклов лучше тоже включить в стоимость страховки езду на этих транспортных средствах. Путешествующим на машине также необходимо указать это в полисе, тогда страховая компания в случае необходимости покроет расходы на буксировку автомобиля до сервисного центра и проезд до отеля после аварии или поломки машины.

Важно помнить, что компании довольно редко предлагают помощь при наличии алкогольного опьянения. Большинство страховщиков не возместят расходы, если турист был навеселе или опьянение стало причиной происшествия

«Если вы трезвым нечаянно врезались в другого горнолыжника, страховая оплатит ему лечение ушибов и купит новые лыжи взамен сломанных. А если путешественник хочет заначку на восстановление здоровья — пусть добавит страховку от несчастного случая. Например, турист в отпуске сломал ногу. Лечить на месте его будут по обычной туристической страховке. А если у него расширенный полис, то дома ему еще выплатят компенсацию, которую можно потратить хоть на реабилитацию, хоть на новый смартфон», — пояснили в компании Skyscanner.

С франшизой или без

Опытные туристы рекомендуют покупать страховки без франшизы. Такие полисы дороже в среднем на 40 процентов, но при наступлении страхового случая с лихвой себя окупают. Франшиза — это сумма, которую компания удержит у себя при оплате лечения. Например, если франшиза — 300 долларов, а турист заплатил за лечение 500 долларов, то ему компенсируют всего 200 долларов.

Если произошел несчастный случай и потребовалась помощь врача, вначале необходимо обратиться в круглосуточный сервисный центр — ассистанс — назвать номер полиса и описать суть проблемы. Сотрудники страховой компании должны вызвать скорую, организовать визит врача или дать адрес медицинского центра. Они же обязаны выслать гарантийное письмо, подтверждающее, что лечение будет оплачено.

Lenta.ru

Во многих полисах указано, что «при обращении в медицинское учреждение без предварительного согласования со страховой компанией турист теряет право на бесплатную медицинскую помощь, и его счета могут быть не оплачены». Поэтому главное — не ехать в клинику самостоятельно, а сперва связаться с сервисным центром.

В клинике тоже лучше вначале убедиться, что администратор получил гарантийное письмо и турист не будет сам платить за лечение. «Если гарантийного письма еще нет и путешественника просят заплатить наличными или оставить в залог паспорт, необходимо позвонить в ассистанс и выяснить, в чем дело. Нужно согласовывать все свои действия с сервисным центром. Если после основного лечения туристу назначили дополнительное, необходимо уточнить, оплатит ли его страховая компания», — порекомендовали в Skyscanner.

Некоторые путешественники считают, что для отдыха по России страховка не нужна, потому что есть полис обязательного медицинского страхования и по нему в любой поликлинике и больнице страны обязаны помочь. Но это касается лишь лечения. Однако при наличии страховки путешественнику могут оплатить проезд к месту проживания и пребывание в отеле, возместить расходы на возвращение несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра, пока турист находился в больнице, и многое другое.

Как собрать аптечку

Впрочем, полагаться на одну только страховку в путешествиях явно не стоит. При себе надо как минимум иметь хорошо собранную аптечку с проверенными препаратами. Среди них должны быть жаропонижающие и обезболивающие средства, лекарства от аллергии, простуды, кашля и заложенности носа, противовирусные препараты, которые помогут при расстройстве желудка или диарее, для снятия пищевого или алкогольного отравления, дезинфицирующие средства для порезов, царапин и ссадин, бинты, пластырь.

Отправляясь на море, следует захватить средства для лечения солнечных ожогов, препараты от морской болезни и укачивания. А уезжая кататься в горы, лучше взять с собой согревающие мази при растяжениях, синяках и ушибах, ранозаживляющие средства, а также кремы, которые помогут избежать обветривания.

В случае необходимости турист может купить страховку, уже находясь за границей. Но чтобы полис начал действовать, важно соблюсти несколько условий, рассказывает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Купцова.

«Необходимо дополнительно выбрать опцию "уже в поездке". Это очень важно. В противном случае страховка будет недействительной. К тому же существует временная франшиза — пять календарных дней с даты заключения полиса, то есть медицинская и экстренная помощь не будет оказана в первые пять дней с даты заключения договора. Это же правило распространяется, если у туриста заканчивается страховой полис, а он решает продлить пребывание за границей и купить новый полис», — пояснила эксперт.

Сервисная vs компенсационная страховка

Существуют два варианта выплат по страховке — либо компания оплачивает лечение в больнице или поликлинике напрямую, либо впоследствии возвращает туристу сумму, потраченную на медицинские услуги. С компенсационной страховкой гораздо сложнее, рассказывает российская туристка Дарья Перегудова.

Три года назад во время поездки по Европе она попала в больницу в Брюсселе. Из-за проблем в работе щитовидной железы началась интоксикация организма. Первые два дня она провела в реанимации, еще три — в одноместной палате.

«Почувствовав себя плохо, я позвонила в страховую, мне назвали клинику, в которую я могу обратиться за помощью. Иностранцами в больнице занимается специальный отдел, который впоследствии переводил все документы с французского на английский для моей страховой компании. За пять дней пребывания мне пришлось заплатить 4,8 тысячи евро. Таких денег у меня с собой не оказалось — родители прислали на карту. Страховая выплачивала деньги два месяца, при этом компенсировала не все — около 500 евро удержали, как потом сказали, на франшизу», — рассказала туристка.

Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, все же лучше оформлять именно сервисную страховку вне зависимости от длительности путешествия