Пять профессий для тех, кто мечтает путешествовать

Редакция издания ТУРИСТАС, подготовила несколько вариантов профессии, которые позволят путешествовать в процессе работы. Первый вариант - профессиональный путешественник. Такую должность могут предложить туристические компании или билетные операторы. Какие обязанности могут быть? Туризм по миру и предоставление своих впечатлений в письменном виде или в формате фото и видео.

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Профессия бортпроводника подойдет тем, кто не боится летать. Кроме того, такая работа считается сложной, так как надо отвечать за безопасность и комфорт пассажиров на воздушном транспорте. При этом у бортпроводника есть возможность побывать в очень большом количестве стран — причем иногда за 1 день в нескольких.

В процессе работы в путешествие может отправиться и научный сотрудник заповедника. Например, в другие заповедные территории. Следом по списку идет спортивный комментатор. Так как эта профессия обязывает посещение различных соревнований и чемпионатов.