В сети восхитились способом туристки избежать переплаты за багаж

Туристка нашла способ сэкономить на багаже в самолете, отправив свои вещи по почте, и восхитила пользователей сети. Необычным способом избежать переплаты она поделилась на своей странице в TikTok, на публикацию обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка рассказала, что ей предстоит перелет авиакомпанией Spirit Airlines, и дополнительный багаж обойдется в 150 долларов (около 10 тысяч рублей). Она решила сэкономить, воспользовавшись услугами доставки. На видео показано, как туристка складывает в картонную коробку вещи и косметические средства для лица и тела. Заполненную коробку она заклеивает скотчем, а сверху пишет нужный адрес.

По словам пользовательницы TikTok, доставка вещей обошлась ей в 34 доллара (2,3 тысячи рублей). Пассажирке удалось сэкономить на багаже более 100 долларов (около семи тысяч рублей). Несмотря на это некоторые подписчики с сомнением отнеслись к лайфхаку с коробкой, заметив, что все указанные вещи можно было уместить в ручную кладь.

Тем не менее большинство юзеров восхитились этой идеей, а некоторые даже заявили, что сами такое практикуют.