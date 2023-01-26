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1 час назад

В сети восхитились способом туристки избежать переплаты за багаж в самолете

Lenta.ru

Туристка нашла способ сэкономить на багаже в самолете, отправив свои вещи по почте, и восхитила пользователей сети. Необычным способом избежать переплаты она поделилась на своей странице в TikTok, на публикацию обратило внимание издание The Sun.

В сети восхитились способом туристки избежать переплаты за багаж
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что ей предстоит перелет авиакомпанией Spirit Airlines, и дополнительный багаж обойдется в 150 долларов (около 10 тысяч рублей). Она решила сэкономить, воспользовавшись услугами доставки. На видео показано, как туристка складывает в картонную коробку вещи и косметические средства для лица и тела. Заполненную коробку она заклеивает скотчем, а сверху пишет нужный адрес.

По словам пользовательницы TikTok, доставка вещей обошлась ей в 34 доллара (2,3 тысячи рублей). Пассажирке удалось сэкономить на багаже более 100 долларов (около семи тысяч рублей). Несмотря на это некоторые подписчики с сомнением отнеслись к лайфхаку с коробкой, заметив, что все указанные вещи можно было уместить в ручную кладь.

Тем не менее большинство юзеров восхитились этой идеей, а некоторые даже заявили, что сами такое практикуют.

«Буквально каждый раз так делаю, чтобы не переплачивать», «А я отправил свои грязные вещи по почте, потому что в рюкзаке были сувениры», — писали они.

Лайфхаки,
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