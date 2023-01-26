Инструкция: как забронировать отель без зарубежной карты

Некоторые зарубежные сервисы по бронированию отелей не работают в России, но тем не менее, туристы могут совершить бронирование даже при отсутствии зарубежной карты. Есть несколько лайфхаков, как обойти эти ограничения. О них — в материале “Рамблера”.

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Помните, что на зарубежных сайтах-агрегаторах вы можете забронировать только жилье за границей. Отели и апартаменты, расположенные на территории России, эти сайты не предлагают.

Рассмотрите отечественные аналоги

В первую очередь стоит изучить отечественные сервисы, которые агрегируют жилье. Все они принимают российские карты и производят бронь. Однако у них есть один существенный минус — большая наценка на услуги. Вы можете найти одну и ту же квартиру на двух сервисах, и на одном из них она будет с наценкой.

Заходите на зарубежные сайты с VPN

Без VPN-сервисов зарубежные сайты открываться не будут, поэтому вам нужно заранее установить сервис, который изменит вашу геопозицию. Однако есть один лайфхак, который позволит вам заходить на зарубежные агрегаторы без VPN: введите в адресную строку фразу “отели … (наименование нужного города)”. Поиск предоставит вам варианты отелей на зарубежных сервисах, и не нужно пользоваться дополнительными сервисами. Даты вашей поездки вы сможете выставить уже на сайте.

Кнопка “без предоплаты”

Поставьте определенный фильтр при поиске отеля. На сайтах-агрегаторах есть опция поиска отелей и апартаментов, которые можно забронировать без предоплаты. То есть платить вы будете только при заселении и это можно будет сделать с помощью наличного расчета. Так у вас на руках будет подтверждение заселения в отель, которое при форс-мажорных обстоятельствах можно будет отменить.

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