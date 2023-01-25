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4 часа назад

Что делать, чтобы вам не закладывало уши в самолете

Ferra.ru

Нельзя натренировать организм так, чтобы ваши уши не закладывались автоматически при взлете и посадке самолета, но пилотов и бортпроводников обучают, как можно минимизировать этот эффект. Об этих способах пишет издание FrequentFlyers.

Что делать, чтобы вам не закладывало уши в самолете
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чтобы выровнить давление в ушах, а соответственно сделать, чтобы уши не закладывало, можно зевнуть или сглотнуть. Жевание и рассасывание также помогают (из-за этого кстати в некоторых самолетах раздают леденцы). Можно также начать громко кричать, как это делают дети – в этом случае вам придется регулярно глотать, что упоминалось чуть выше.

А можно использовать "маневр Вальсальвы", который позволяет принудительно наполнить воздухом область среднего уха. для этого достаточно закрыть рот, зажать ноздри и выдохнуть, при этом важно не дуть слишком сильно.

Существует также “маневр Тойнби”: глотание с закрытым ртом и перекрытыми ноздрями. Также помогает с закладыванием ушей “маневр Френцеля” – здесь нужно перекрыть вход в носоглотку корнем языка, а затем поднять его еще выше.

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