Когда выгоднее бронировать летние туры

По данным статистики, самыми популярными зарубежными направлениями у россиян для отдыха в феврале стали Таиланд, ОАЭ и Индия. Президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин в эфире телеканала «МИР 24» объяснил это наличием прямых и чартерных авиарейсов.

Фото: Мир24 Мир24

По словам эксперта, сейчас российских туристов принимают 32 страны. Помимо названных лидеров, в период «межсезонья» популярны страны южно-восточной Азии и Ближнего Востока. Есть интересные предложения по Египту, Турции, Шри-Ланке, Мальдивским островам.

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Как заявил Дмитрий Горин, по сравнению с прошлым годом, цены на туры стабилизировались и стали дешевле. Бюджет тура в основном определяется стоимостью перелета, и сейчас в среднем цена недельного отдыха на двоих вместе с перелетом и проживанием по системе «Все включено» оставляет 80 тысяч рублей.

Эксперт констатирует рост спроса на отдых на Мальдивских островах за последние три года. Только в прошлом году россияне совершили более 200 тысяч поездок по этому направлению. Причем ценовой диапазон туров широк – в зависимости от отеля и класса обслуживания. В среднем отдых в этой стране обойдется в 300 тысяч рублей.

С другой стороны, на отдых в Египте сейчас действует дисконт до 45%. И отдохнуть в стране пирамид вдвоем можно за 70 тысяч рублей и выше. Сэкономить можно, отправившись сейчас в Турцию. Эта страна доступна туристам круглый год. В феврале и марте там можно ездить в экскурсии, совершать пешие прогулки, заниматься спортом, принимать спа-процедуры и плавать в бассейнах.

Планировать отдых на лето эксперт тоже рекомендует уже сейчас, пока действуют скидки. Ведь в последнее время горящих предложений мало.