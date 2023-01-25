Что взять с собой на горнолыжный курорт

На Северном Кавказе горнолыжный сезон в самом разгаре. Местные курорты подойдут как для любителей активного отдыха и опытных спортсменов, так и для тех, кто впервые становится на лыжи или вовсе предпочитает гулять от одного уютного кафе до другого, любуясь зимней природой. И если снаряжение для катания можно арендовать на месте, то одежду и другие необходимые на отдыхе в горах вещи придется везти с собой. Рассказываем, что именно.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

В «горном гардеробе» важен принцип многослойности, ведь погода на Кавказе переменчива и зависит от высоты, на которой вы находитесь, и от времени суток. Второй момент: воздух в горах сухой, и мороз переносится легче, но здесь часто бывает сильный ветер с ледников — ноль градусов может ощущаться как минус 15. Три-четыре слоя одежды как раз и помогут отдохнуть с комфортом.

Видео дня

Термобелье — первый слой. Если будете кататься на лыжах или на сноуборде, берите очень тонкое, которое не согревает, но быстро отводит влагу. Если в планах физической активности нет, можно взять термобелье потолще, которое просто не даст замерзнуть.

Кофта и штаны из флиса — утепляющий слой. Есть и менее бюджетный вариант — пуховые свитер и штаны. При высокой физической активности избегайте натуральных материалов. Шерстяные свитера, хлопковые вещи накапливают влагу и не отводят ее — вес вещей увеличивается, а если вы вспотели и резко ухудшилась погода, есть риск быстро замерзнуть.

Мембранная одежда. Третий слой нужен для защиты от дождя, снега и ветра. Например, можно взять тонкую куртку без утеплителя и точно такие же штаны, желательно и то, и другое с вентиляционными отверстиями. Важный момент: лыжные брюки не стоит заменять джинсами — последние в снегу намокнут.

Хороший пуховик. Предмет гардероба потребуется тем, кто любит долго находиться на улице и при этом не слишком активен. Если погода хорошая, хватит и трех слоев, если солнце зашло за тучи или дело идет к вечеру, надеваем поверх всего пуховик и не мерзнем.

Высокие ботинки с рельефной подошвой и теплой стелькой. В такие можно заправить брюки, если есть необходимость, плюс они не скользят и фиксируют голень. Обувь выбираем с хорошей мембраной, чтобы защитить ноги от намокания. Например, ткань Gore-Tex. Мембрана также позволяет коже на стопах дышать. Другой значимый момент: обувь лучше выбрать на полразмера больше, чем вы носите в обычной жизни, чтобы можно было надеть толстые носки, тоже лучше из Coolmax или подобных мембранных тканей.

Правильные аксессуары в горах незаменимы. Само собой, в багаже должны быть непромокаемые варежки или перчатки. Вместо классического шарфа можно взять снуд, чтобы постоянно не поправлять свободные концы. Самый же главный аксессуар — головной убор. Простым решением может стать непродуваемая шапка. Другой вариант — «бафф» из двух видов ткани: часть, что натягивается на лицо, из тонкого материала, основная — из флиса. Если же вы не собираетесь часами покорять горнолыжные трассы, купите на местном рынке шерстяные варежки, шапки и шарфы — они теплые, а еще их можно увезти с собой как сувенир.

Солнечные очки. В горах наше светило будет особенно ярким, поэтому выбирать стоит аксессуар со «шторками» и с третьей, а лучше с четвертой степенью защиты от ультрафиолета. К слову, в целом линзы бывают такими: S0 — прозрачные или почти прозрачные, S1 — с небольшим затемнением, S2 — со средним, S3 — с сильным, а S4 пропускают 3 8% солнечного света.

Солцезащитный крем. Не предмет гардероба, но стоит отдельного упоминания — не забывайте о нем ни в коем случае, ведь в горах можно незаметно получить сильные ожоги. Крем выбираем с максимальной степенью защиты — SPF не ниже 50. Если хотите подниматься выше 4500 метров — SPF 100. Также захватите губную помаду с SPF 30.