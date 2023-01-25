Как российскому туристу улететь в Японию

Япония упростила въезд в страну иностранцам. Для путешествия россиянам необходимо предварительно оформить кратковременную туристическую визу и доказать отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Редакция TourDom.ru уточнила основные требования и правила для въезда.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Заранее получить визу

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Для путешествия в Японию россиянам необходимо иметь визу. Пакет документов принимают в посольстве Японии в РФ в Москве и в генконсульстве в Санкт-Петербурге. Еще три японских представительства есть на Дальнем Востоке. Возможен только личный визит или по доверенности. Граждане России освобождены от уплаты визового сбора. Обычно виза дает право нахождения в стране до 30 дней.

Согласно последним отзывам туристов, процесс приема заявлений проходит быстро, сотрудники «максимально лояльны». В соцсетях приводят пример, что при статусе «безработный» в качестве гарантии наличия финансовых средств была оформлена справка из российского банка на 250 тыс. рублей. Из трудностей – предъявить зарубежную банковскую карту.

Срок до окончания действия загранпаспорта японской стороной не регламентирован, главное, чтобы он был действителен во время поездки. Среди рекомендаций путешественников – не менее трех месяцев до его истечения. Обязательного требования иметь медицинскую страховку нет, однако, иностранцам лечение обходится очень дорого.

Необходимо помнить, что в Японию нельзя привозить никакие продукты животного и растительного происхождения, даже для личного потребления. За нарушение запрета – штраф до 3 млн иен (свыше 23 тыс. долларов) или тюремное заключение. А при возвращении из страны в Россию действуют ограничения на вывоз наличных денежных средств.

Соблюсти санитарный протокол

В настоящее время Япония отменила основные карантинные требования. Иностранцу достаточно иметь сертификат о трехступенчатой вакцинации, например, препаратами Pfizer, SII, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac, Bharat Biotech, Covovax, Nuvaxovid, Российских вакцин в этом списке нет.

В МИД России уточняют, что по состоянию на 10 января туристу достаточно предъявить справку об отсутствии коронавируса, полученную не ранее чем за 72 часа до вылета. При этом ПЦР-тестирование должно отвечать установленному Японией протоколу обследования.

Документ с указанным биоматериала и методом диагностики оформляют на английском или японском языках. Для детей до 6 лет такая справка не нужна.

Перед поездкой все пассажиры должны заполнить анкету на онлайн-сервисе карантинных, иммиграционных и таможенных процедур или сделать это через мобильное приложение MySOS. Полученный индивидуальный QR-код предъявляют в аэропорту прилета.

Посольство Японии в России советует уточнять у авиаперевозчика текущую информацию для регистрации на рейс по требованиям, связанным с коронавирусной инфекцией. И напоминает, что в стране продолжает действовать масочный режим.

Авиаперелет только с пересадками

Прямого авиасообщения между Россией и Японией пока нет. До островного государства можно добраться на регулярных рейсах авиаперевозчиков со стыковками как из аэропортов Москвы, так и других городов.

Для путешествия в Токио, в частности, авиакомпания Etihad Airways предлагает маршрут Шереметьево-Абу-Даби-Нарита. Стоимость билетов на одного пассажира туда-обратно на сайте по бронированию – 98,5 тыс. руб. на даты 18 февраля – 4 марта. Заявленное время в пути – 16,5 ч. и 22,5 ч. соответственно.

На борту Turkish Airlines можно вылететь из Внуково до Стамбула, где предусмотрена пересадка на самолет до другого токийского аэропорта Ханеда. Билеты в оба конца – 125 тыс. руб. на 20 февраля и с возвращением 6 марта. Дорога туда 17,5 ч., обратно – 19 часов.

До города Осака доставят самолеты Emirates с вылетом из Домодедово и последующей пересадкой в Дубай на борт до Японии. На перелеты заложено 18 ч. в одну сторону и обратно – на два часа дольше. Стоимость кресла туда обратно – 118 тыс. руб. на 20 февраля – 6 марта.

Из Санкт-Петербурга в Токио есть маршрут у Turkish Airlines – Пулково-Стамбул-Ханеда. Билетный сервис предлагает перелеты туда-обратно за 107 тыс. рублей. Примерно в такую же стоимость – 105,5 тыс. руб. – билеты на рейсы Emirates до Осаки со стыковкой в Дубай. Авиамаршруты с двумя и более пересадками есть и из других российских городов.

Платить картой и йенами

В Японии к оплате принимают только йены. Широко распространена безналичная оплата. Российские туристы используют для этого карты платежной системы UnionPay.

В соцсетях делятся опытом платежей в отелях, магазинах, общепите, которые проходят в среднем в 3-х из 4-х кассовых терминалов. Среди положительных примеров – пластик Почта Банка, Газпромбанка, «Солидарности». В одном из пабликов сообщают, что платили кредитной картой банка «Русский стандарт» с магнитной полосой в магазинах Family Mart, в которых дают отказ по другим картам.

Среди советов – в настройках личного кабинета включить опцию по платежам и снятию денег для Японии, как правило, она по умолчанию не активирована. Некоторым туристам удобно оплачивать покупки в ряде торговых точке местной транспортной картой ICOCA, которую пополняют в метро.

Нередко в нетуристических местах просят к оплате только наличные. Путешественники снимали деньги с карт UnionPay в банкоматах BTMU, Mizuho Bank, SMBC, Aeon Bank и других, имеющих этот логотип. В середине января с карты Газпромбанка было получено 30 тыс. йен при комиссии 75 йен, – пишут в чате. Другой пример: при конвертации с карты Почта банка курс был 0,55 при официальном значении ЦБ 0,52. (На 22 января: 1 йена – 0,53 рубля).