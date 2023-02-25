7 сленговых слов, которые выдадут путешественника

Путешественника можно узнать не только по огромному туристическому рюкзаку и специальной экипировке, но и по особому сленгу. "Рамблер" собрал семь наиболее частотных слов, которые выдадут любителя знакомиться с новыми местами.
Так называют “ленивых” туристов, которые активному отдыху предпочитают целые дни на пляже, а также выезжают за город, чтобы не преодолеть полосу препятствий, а поесть и выпить.
Это люди, которые выбирают отдых, организованный турагентствами, — с полностью оплаченными билетами, жильем и питанием. Они приобретают "пакеты" услуг — отсюда и название.
Так на языке путешественников называется специальный туристический коврик для сна в палатке.
Если в городской среде это вечеринка в квартире, то путешественники обычно называют так место, где можно переночевать. Это необязательно квартира: глагол "вписаться", скорее, означает в принципе "провести ночь в чужом доме".
Налобный фонарь, который помогает продолжать поход в темное время суток.
Это сокращенное название сервиса Couchsurfing, который помогает туристам по всему миру найти бесплатное жилье в любой стране.
Так называют человека, который впускает туриста переночевать, согласно договоренности в сервисе Couchsurfing.