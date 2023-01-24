Что такое карта полетов и как ей пользоваться

Ни для кого не секрет, что пока вы находитесь в полете, с вами практически невозможно связаться. Можно ли убедиться обычному человеку «на земле», что с самолетом все в порядке? Ответ на этот вопрос искал «Рамблер».

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Система АSD-B – это авиарадар, который разработали как раз для того, чтобы можно было отследить полет самолета, находясь на земле. Почти все гражданские самолеты оснащены транспондерами, которые отправляют данные по маршруту на наземные станции, работающие по всему миру. Помимо этой информации также собираются в режиме реального времени данные о статусе рейса, скорости передвижения авиалайнера и пр. База для сервисов по отслеживанию пассажирских самолетов (или иначе – карта полетов) формируется из полученных сведений.

Если вам интересно понаблюдать, как проходит полет ваших близких или друзей здесь и сейчас, можно воспользоваться одним из четырех открытых сервисов:

FlightAware

PlaneFinder

Радар Бокс 24

Flightradar 24

Скриншот с сайта Flightradar 24

У них есть как веб-версия, так и приложение для мобильных гаджетов – смартфонов, планшетов. Открыв любой из этих сервисов, пользователь может визуально оценить количество самолетов в небе в данную минуту.

Если навести курсор на любой из самолетов – появится информация о набранных бортом скорости и высоте, номере рейса, авиакомпании, начальной и конечной точке маршрута, пройденном и оставшемся пути.