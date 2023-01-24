Что зашифровано в звуковых сигналах пассажирских самолетов

Пассажиры в самолётах могут слышать два типа звуковых сигналов - высокой и низкой частот. Они воспроизводятся пилотами и бортпроводниками для передачи важной информации.

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Что интересно: данные сигналы не являются универсальными и каждая авиакомпания имеет свои собственные процедуры для различных ситуаций. В том числе и связанные со звуковыми оповещениями в салоне самолёта.

Но в то же время есть определённые “традиции", принятые у большинства перевозчиков? Например, один высокочастотный сигнал используется, когда пассажир нажимает кнопку вызова стюарда, а один низкочастотный - когда включается или выключается индикатор пристёгнутого ремня безопасности.

В свою очередь если вы слышите сигнал “динг-донг", то это значит, что бортпроводники вызываются пилотами или друг другом. При этом данныйсигнал отличается от короткого пассажирского "динга", который считается менее важным.