Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
9 часов назад

Как понять, что зашифровано в звуковых сигналах пассажирских самолётов

Ferra.ru

Пассажиры в самолётах могут слышать два типа звуковых сигналов - высокой и низкой частот. Они воспроизводятся пилотами и бортпроводниками для передачи важной информации.

Что зашифровано в звуковых сигналах пассажирских самолетов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Что интересно: данные сигналы не являются универсальными и каждая авиакомпания имеет свои собственные процедуры для различных ситуаций. В том числе и связанные со звуковыми оповещениями в салоне самолёта.

Но в то же время есть определённые “традиции", принятые у большинства перевозчиков? Например, один высокочастотный сигнал используется, когда пассажир нажимает кнопку вызова стюарда, а один низкочастотный - когда включается или выключается индикатор пристёгнутого ремня безопасности.

В свою очередь если вы слышите сигнал “динг-донг", то это значит, что бортпроводники вызываются пилотами или друг другом. При этом данныйсигнал отличается от короткого пассажирского "динга", который считается менее важным.

Также отметим, что перед взлётом большинство авиакомпаний подают сигнал "динь-дон" несколько раз, что означает, что самолёт готов ко взлёту и бортпроводникам необходимо ещё раз проверить салон.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители