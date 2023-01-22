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1 час назад

Что ждет самолет, попавший в грозу

Даша Краснова

В авиации существует понятие "опасные метеорологические явления". К ним относятся погодные условия, полеты в которых воздушным судам запрещены. Например, во время грозы абсолютно всем самолетам летать запрещено. "Рамблер" выяснил, что случится с самолетом, который попадет в грозу.

Что ждет самолет, попавший в грозу
Фото: unsplashunsplash

Гроза характеризуется плотным образованием облаков, сопровождающимся раскатами грома и разрядами молний. Опасность грозы объясняется сильной турбулентностью в облаках, которая вызывает болтанку и сильные перегрузки, которые могут разрушить лайнер, обледенение на высотах, возможностью попадания в судно молний, интенсивными осадками и шквалами порывистого ветра.

Правда ли, что самолет — самый безопасный вид транспорта

Практически все явления, которые происходят в грозовом облаке, несут опасность для судна. Теплый воздух, поднимаясь высоко вверх, охлаждается. Влага конденсируется и превращается в капли воды, которые образуют град. Столкновение самолета, летящего на огромной скорости, с градом опасно. К тому же, градины могут вырастать в булыжники весом до 500 граммов.

Сильные потоки воздуха могут подбросить самолет на несколько сотен метров или даже несколько километров, тогда двигатели и рулевые поверхности станут неэффективными. Также потоки воздуха могут прижать воздушное судно резко к земле вплоть до столкновения с поверхностью.

Попадание в эти области может подвергнуть самолет воздействию перегрузок, которые превысят запас прочности самолета и разрушат его в воздухе. В октябре прошлого года летевшему из Чили под градом с грозой и самолету оторвало носовую часть фюзеляжа. К счастью, пассажиры прибыли на место в удовлетворительном состоянии.

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