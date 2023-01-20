Как получить пятилетний шенген прямо сейчас

Несмотря на отмену упрощенного режима странами Евросоюза для оформления виз россиянам, наши туристы продолжают получать мультивизы. Одна из самых лояльно настроенных – Франция. Многократные шенгены здесь дают даже людям без истории поездок в ЕС. Успешным кейсом поделилась Яна из Уфы: «Получила сейчас свой первый шенген, мульти на 6 месяцев – счастью нет предела. Как я переживала во время ожидания: звонили из консульства, а я от волнения ляпнула про живущих во Франции друзей. А это угроза для них. Риск, что останешься в стране».

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Визы успешно получила вся семья Яны из четырех человек. Однако, чтобы пройти официальные процедуры, пришлось разделиться – свободных слотов на подачу документов в визовый центр мало, четыре разом не найти, ловили поодиночке. Французам пришлось предоставить массу документов: справку о доходе, данные о месте работы, документы на квартиру в России, свидетельство о браке и рождении детей, бронь отеля и билетов, страховку. Еще один обязательный пункт – подтвердить платежеспособность. Остаток на счете в полмиллиона на семью с двумя детьми в консульстве посчитали достаточным. Теперь главное, чтобы до лета позиция французов по поводу въезда россиян не поменялась – семейное путешествие Яны запланировано только на июнь.

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Заявителям без истории поездок в ЕС французы чаще выдают более короткие визы. А для тех, у кого уже есть успешное визовое прошлое, шенгены на полгода и год получают достаточно легко. В нынешней ситуации удивительным для многих может стать тот факт, что россияне получают визы на 4 и 5 лет. На форуме Винского за январь несколько таких случаев. Их выдают обладателям долгосрочных французских «мультиков», срок которых подходит к концу.

Отказов в консульстве крайне мало. К французам часто идут те, кто получил отказ в представительствах других стран ЕС. Многие ловят свободные слоты на подачу документов в визовом центре при помощи бота, пользуясь услугами посредников. В среднем получается записаться на 3 недели вперед. А само оформление визы проходит достаточно быстро – 7–10 дней.