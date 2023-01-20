Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
7 часов назад

Российская тревел-блогерша объяснила выгоду покупки билета в Таиланд без багажа

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Марина Ершова рассказала, почему путешественникам стоит отказаться от авиабилетов с включенным багажом в Таиланд. Выгоду покупки такого перелета она объяснила в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница заверяет, что самый удачный отпуск получится только в том случае, если приезжать «с минимум вещей или совсем без них». По ее мнению, можно «обойтись только сумкой с документами», а все необходимое докупить на месте.

«Одежда тут стоит копейки. А поскольку сейчас Россию покинули многие компании, то тут можно прикупить и когда-то любимые бренды. Даже телефон и компьютер выйдут очень дешево», — считает россиянка.

Автор блога отметила, что чемодан в Таиланде обойдется туристам недорого — его можно «набивать от противного» подарками и вещами. Например, она посоветовала обратить внимание на большой выбор косметических средств в миниатюрном размере, тайскую зубную пасту и бальзам, а также сушеные фрукты: бананы, папайя, ананасы и корень лотоса.

Ранее в январе эта же блогерша назвала привычки тайцев, а также особенности Таиланда, которые трудно принять русским туристам. Например, девушка напомнила, что в королевстве принято опаздывать на встречи, не держать слово и никуда не торопиться.

Лайфхаки,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители