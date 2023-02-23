Негласные правила этикета на нудистских пляжах

Для многих людей нудистские пляжи становятся новинкой и изюминкой, на которую решаются не все. Однако если вы все-таки хотите безопасно провести время на нудистском пляже, то стоит соблюдать негласные правила этикета. Они нигде не написаны, но все посетители обязаны их соблюдать. Иначе вы столкнетесь с осуждением. О том, какие правила этикета действуют на нудистских пляжах — в материале “Рамблера”.
Рассматривать других людей на нудистском пляже не принято. Даже если вам очень хочется. Даже если вы хотите познакомиться. Так делать нельзя. Такие пляжи специально огорожены и существуют на отдельных территориях для того, чтобы люди здесь чувствовали себя комфортно. Не стоит их смущать своим поведением, это неприемлемо.
На нудистском пляже нельзя фотографировать. И речь идет не только о людях, но и о морских пейзажах. Если вы хотите снять море и похвастаться им в своих социальных сетях, лучше сделать это в другом месте. Дело в том, что открытые части тела или личность других людей может попасть в объектив, а на нудистском пляже тщательно следят за приватностью. Везде можно увидеть таблички с перечеркнутыми фотоаппаратами.
Если вы пришли на нудистский пляж посмотреть на других людей, а сами оголяться стесняетесь, то с большой вероятностью вас попросят оттуда уйти. На нудистском пляже запрещено появляться в одежде, так как каждый человек должен чувствовать себя комфортно и разделять убеждения других. Взгляните на это с другой стороны — вы получаете новый опыт и по-другому осознаете свое тело.
Перед тем, как посетить тот или иной нудистский пляж, почитайте заранее правила его посещения. Дело в том, что типы нудистских пляжей отличаются друг от друга. Где-то можно оголяться полностью, а где-то только частично. Поэтому заранее почитайте и узнайте как можно больше информации о пляже, на который вы собираетесь.