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3 часа назад

Негласные правила этикета на нудистских пляжах

Мария Каткова

Для многих людей нудистские пляжи становятся новинкой и изюминкой, на которую решаются не все. Однако если вы все-таки хотите безопасно провести время на нудистском пляже, то стоит соблюдать негласные правила этикета. Они нигде не написаны, но все посетители обязаны их соблюдать. Иначе вы столкнетесь с осуждением. О том, какие правила этикета действуют на нудистских пляжах — в материале “Рамблера”.

Негласные правила этикета на нудистских пляжах
Фото: ru.123rf.comru.123rf.com

Не глазейте на других людей

Рассматривать других людей на нудистском пляже не принято. Даже если вам очень хочется. Даже если вы хотите познакомиться. Так делать нельзя. Такие пляжи специально огорожены и существуют на отдельных территориях для того, чтобы люди здесь чувствовали себя комфортно. Не стоит их смущать своим поведением, это неприемлемо.

Фото и видеосъемка запрещены

На нудистском пляже нельзя фотографировать. И речь идет не только о людях, но и о морских пейзажах. Если вы хотите снять море и похвастаться им в своих социальных сетях, лучше сделать это в другом месте. Дело в том, что открытые части тела или личность других людей может попасть в объектив, а на нудистском пляже тщательно следят за приватностью. Везде можно увидеть таблички с перечеркнутыми фотоаппаратами.

Нельзя носить одежду

Если вы пришли на нудистский пляж посмотреть на других людей, а сами оголяться стесняетесь, то с большой вероятностью вас попросят оттуда уйти. На нудистском пляже запрещено появляться в одежде, так как каждый человек должен чувствовать себя комфортно и разделять убеждения других. Взгляните на это с другой стороны — вы получаете новый опыт и по-другому осознаете свое тело.

Правила зависят от пляжа

Перед тем, как посетить тот или иной нудистский пляж, почитайте заранее правила его посещения. Дело в том, что типы нудистских пляжей отличаются друг от друга. Где-то можно оголяться полностью, а где-то только частично. Поэтому заранее почитайте и узнайте как можно больше информации о пляже, на который вы собираетесь.

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