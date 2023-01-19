Как не разориться в одном из самых дорогих городов Европы

Российская тревел-блогерша посетила Париж и раскрыла способ не разориться в одном из самых дорогих городов Европы. Своими советами она поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

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В первую очередь автор блога порекомендовала туристам искать варианты проживания не только на Booking.com, но и на Airbnb, поскольку последний сервис предлагает кратковременную аренду апартаментов и квартир, что выгодно при путешествии несколькими парами.

Также россиянка рассказала о способе сэкономить на такси в столице Франции: девушка предложила скачивать местные мобильные приложения, предлагающие скидки на первые поездки или предоставляющие бесплатные поездки за приглашение новых пользователей.

Что касается питания, выгоднее всего туристам посещать бистро, а также искать в интерне заведения по отзывам. «Мы находили места, где можно поесть за 15 евро по формуле, где выбираешь антре, основное блюдо, напиток и десерт. Это здорово, потому что в обычном заведении одно только блюдо будет стоить около 17 евро», — высказалась она.