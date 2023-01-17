Стюардесса показала способ разгладить одежду без утюга

Стюардесса нидерландской авиакомпании KLM показала способ разгладить одежду без утюга в номере отеля и восхитила подписчиков. Видео с полезными лайфхаками она разместила на своей странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На записи девушка продемонстрировала, как вешает униформу в ванной, пока принимает душ. По ее словам, таким образом вещи разглаживаются от пара, и остается их только высушить. Затем бортпроводница показала, что, если в ванной запотело зеркало, можно исправить это, направив на стекло теплый воздух от фена.

Также она рекомендовала переворачивать картонный стакан для зубной щетки и протыкать дно, чтобы щетка помещалась в отверстие. В противном случае стакан все время будет переворачиваться, заметила автор ролика. Кроме того, стюардесса придумала способ проверить, не прячется ли кто-нибудь под кроватью, при этом не заглядывая туда самостоятельно.

«Бросьте под кровать бутылку. Она должна будет выкатиться с другой стороны», — объяснила она.

В комментариях подписчики восхитились находчивостью девушки и поблагодарили за ценные советы.