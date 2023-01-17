Как отдыхать почти два месяца и потратить 22 дня отпуска

Если правильно прибавить выходные, приуроченные к государственным праздникам, то в 2023 году россияне могут официально отгулять почти два месяца отпуска (52 дня), вместо положенных 28 календарных дней. Способ потратить меньше дней отпуска и больше отдохнуть раскрыли специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip.

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Так, если взять отгулы с 20 по 22 февраля, то его можно совместить с официальными выходными по случаю 23 февраля, которые выпадают на четверг и пятницу — общая продолжительность отдыха составит девять дней. В марте также можно уместить небольшой отпуск, если приплюсовать к Международному женскому дню, который выпадает на среду, 6-7-е (понедельник и вторник) и 9-10-е (четверг и пятница) числа.

Майские праздники получится продлить на четыре дня, если взять дополнительные выходные со 2-го по 5-е число. Еще три отгула со среды по пятницу (10-12 мая) увеличат общее количество дней отпуска до 16. В июне День России выпадает на понедельник, поэтому, если сделать оставшиеся дни недели нерабочими, отдыхать непрерывно можно девять дней (с выходными).