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47 минут назад

Россиянам раскрыли способ отдохнуть почти два месяца и потратить 22 дня отпуска

Lenta.ru

Если правильно прибавить выходные, приуроченные к государственным праздникам, то в 2023 году россияне могут официально отгулять почти два месяца отпуска (52 дня), вместо положенных 28 календарных дней. Способ потратить меньше дней отпуска и больше отдохнуть раскрыли специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip.

Как отдыхать почти два месяца и потратить 22 дня отпуска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, если взять отгулы с 20 по 22 февраля, то его можно совместить с официальными выходными по случаю 23 февраля, которые выпадают на четверг и пятницу — общая продолжительность отдыха составит девять дней. В марте также можно уместить небольшой отпуск, если приплюсовать к Международному женскому дню, который выпадает на среду, 6-7-е (понедельник и вторник) и 9-10-е (четверг и пятница) числа.

Майские праздники получится продлить на четыре дня, если взять дополнительные выходные со 2-го по 5-е число. Еще три отгула со среды по пятницу (10-12 мая) увеличат общее количество дней отпуска до 16. В июне День России выпадает на понедельник, поэтому, если сделать оставшиеся дни недели нерабочими, отдыхать непрерывно можно девять дней (с выходными).

День народного единства приходится на первую субботу ноября, поэтому выходной переносится на понедельник. Если взять отпуск со вторника по пятницу (7-10 ноября), отдых продлится девять дней. Итого за счет 22 дней основного отпуска, совмещенного с государственными праздниками и рядом стоящими выходными, россияне могут отдыхать 52 дня.

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