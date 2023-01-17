Россиянам рассказали о компенсации в случае задержки самолета

«Все зависит от времени суток и обстоятельств. Ночью после шести часов задержки рейса пассажиру обязаны предоставить гостиницу, днем – после восьми часов задержки», – пояснил эксперт.

По его словам, согласно правилам, в одном номере запрещено размещать разнополых и незнакомых граждан. Если рейс задерживается больше, чем на 4 часа, то перевозчик обязан обеспечить пассажиров горячим питанием либо предоставить им сертификаты на покупку питания. Если же самолет задерживается на 2 часа, то пассажирам должны предоставить прохладительные напитки.