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1 час назад

Россиянам рассказали о питании и размещении в номерах в случае задержки самолета

РИА "ФедералПресс"

Авиакомпания обязана предоставить пассажирам дополнительные услуги при задержке рейса. Об этом рассказал юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов.

Россиянам рассказали о компенсации в случае задержки самолета
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Все зависит от времени суток и обстоятельств. Ночью после шести часов задержки рейса пассажиру обязаны предоставить гостиницу, днем – после восьми часов задержки», – пояснил эксперт.

По его словам, согласно правилам, в одном номере запрещено размещать разнополых и незнакомых граждан. Если рейс задерживается больше, чем на 4 часа, то перевозчик обязан обеспечить пассажиров горячим питанием либо предоставить им сертификаты на покупку питания. Если же самолет задерживается на 2 часа, то пассажирам должны предоставить прохладительные напитки.

Эдуард Шалоносов добавил, что если из-за задержки рейса пассажир не успел на другой рейс, то авиакомпания должна возместить ему расходы на покупку нового билета, пишет радио Sputnik.

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