Как красиво сфотографировать ночное небо в отпуске

Вы можете даже не подозревать об этом, но ваш смартфон, скорее всего, сможет сделать прекрасные фотографии звёздного неба. Для этого нужно лишь установить правильные параметры камеры.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Прежде всего, вам нужно подумать о месте съёмки. Желательно для этой цели найти открытую местность, где не будет искусственных источников света. Например, поле, место около реки, морское побережье. Кроме того, если вы собираетесь фотографировать Луну, то нужно выбрать время, когда будет новолуние. И посмотрите на всякий случай астрономический прогноз.

Далее вы должны хорошо на чём-то зафиксировать смартфон, так как вы будете работать с выдержкой. Поможет в этом любой штатив для телефона. Помимо этого, вам нужен будет дистанционный спуск затвора камеры.

Для того чтобы сделать хорошие снимки, вам понадобится ручной режим. Настроить вам нужно будет следующие показатели: выдержку, баланс белого, ISO, формат файла.

Что касается выдержки, то ставить её нужно как минимум на 15 секунд. Можно даже поэкспериментировать и поставить, к примеру, на 30 секунд. Кроме того, установите стандартное фокусное расстояние. Это нужно, чтобы объектив смог уловить как можно больше света.

Баланс белого установите в районе 3500-4500 Кельвинов. Причём чем больше значение, тем холоднее выходит кадр, и чем меньше - тем теплее. В любом случае вам нужно будет попробовать сфотографировать по-разному, чтобы понять, какой результат вам хочется получить.

ISO связан со светочувствительностью камеры. Нужно выставить это значение в районе 1600-3200. Но вам тоже придётся здесь экспериментировать, чтобы понять, устраивает ли вас результат. Некоторые советуют использовать также режим HDR, но он есть не во всех смартфонах.