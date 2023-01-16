Почему магнитный компас показывает не точно на север

Всем с детства известно, что с помощью такого прибора как компас можно довольно легко ориентироваться в пространстве. Для этого нужно определить стороны горизонта, с чем и справляется компас. Принято считать, что стрелка магнитного компаса всегда указывает на север. Но так ли это на самом деле? Читайте в материале «Рамблера».

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Считается, что компас изобрели в Китае около тысячи лет назад. Поначалу он был похож на ковшик, сделанный из металла, «ручка» которого в состоянии покоя указывала направление на Полярную звезду, то есть на север. Позже на смену «ковшику» пришел менее громоздкий прибор с посаженной на острую иголку стрелкой, но суть осталась той же: стрелка указывала на север.

С тех пор и принято было считать, что, определив по компасу положение севера, можно легко понять, где находятся и другие стороны света. Но правило это, как оказалось, не совсем верно. Выяснилось, что простой магнитный компас показывает на север неточно. И тому есть довольно простое объяснение.

Дело в том, что северный магнитный полюс не совпадает с географическим, а стрелка обычного компаса указывает как раз на первый, поскольку прибор ориентируется на магнитное поле Земли, а не на ее географическое полюса.

Кроме того, магнитные полюса Земли не неподвижны: они перемещаются, причем скорость их перемещения может достигать около 40 километров в год. Поэтому и карта магнитных склонений постоянно меняется.

На показания магнитного компаса могут влиять и другие обстоятельства. Например, стрелка прибора может не совсем корректно указывать направление при магнитных бурях или если компас находится возле электронных гаджетов, которые могут создавать электромагнитное поле.