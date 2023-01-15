Как помочь организму пережить полет с помощью еды и воды

Не все одинаково хорошо переносят полёты на самолётах. И дело не только в боязни летать. Иногда в самолёте могут начаться проблемы с ЖКТ, а также недомогание и головная боль — всё это из-за пониженного атмосферного давления на высоте. Но есть лёгкий способ помочь организму — с помощью еды и воды, рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова. Грустная новость: в самолёте врач посоветовала не есть совсем.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

За два часа до рейса медик посоветовала ограничиться лишь лёгким блюдом, приготовленным на пару, а также выпить достаточное количество воды. Подойдут рис, курица, рыба, суши, тушёные овощи или супы-пюре.

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Продукты и напитки, которые перед самолётом лучше не употреблять:

газированные напитки;

кофе;

алкоголь;

острая, жирная пища;

незнакомые деликатесы;

сырые овощи;

фрукты;

бобовые;

молочные продукты.

Из-за многих из вышеперечисленных продуктов может возникнуть повышенное газообразование, объяснила Мансурова. А вот если газы всё же появятся и доставят дискомфорт, она посоветовала принять таблетку.

А вообще, газообразование — не такая уж безобидная вещь, как кажется на первый взгляд. Из-за газов желудок давит на диафрагму, из-за этого дыхание становится поверхностным, кровь хуже обогащается кислородом, в итоге увеличенные органы могут давить на сердце. Это осложняет кровообращение, которому и так не очень хорошо из-за сидячего положения и перепада давления. В итоге возникают отёки. Поэтому важно встать во время перелёта, походить и попить воды.

Что пить в самолёте

Обезвоживание — частая опасность перелёта. Сладкие напитки и газировка жажду совсем не утоляют, зато усиливают нагрузку на сердце, повышают давление и возбуждают нервную систему. Хорошим вариантом для самолёта будет томатный сок, вода и морс. Эти напитки хороши также тем, что помогают организму справиться со стрессом, который может возникнуть во время полёта. А вот алкоголь в этом не поможет, считает врач.

А есть можно?

Лучше совсем не есть, если перелёт не превышает четырёх часов. Врач в этом случае посоветовала ограничиться водой. А поесть можно за полтора-два часа до полёта.

Что делать после полёта