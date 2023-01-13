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2 часа назад

Как садятся самолеты при сильном ветре: видео

Стелла Шмель

Самолет считается самым безопасным транспортом в мире, но, как и все на нашей планете, он подчиняется законам физики. Сдвиг ветра значительно усложняет взлет и посадку, но пилоты научились справляться и с этим.

Сдвигом называют направление ветра, при котором происходит резкое изменение его скорости или направления на небольшом участке атмосферы.

Особенно опасен сдвиг ветра на низкой высоте. Самолет, попадая в такую зону, начинает мотать из стороны в сторону и резко терять или увеличивать скорость.

Оснащение современных самолетов дает возможность предугадывать сдвиг ветра заранее, поэтому пилоты, услышав команду от бортового помощника "Wind shear", сразу же уходят на второй круг.

Мифы о самолетах, в которые верят аэрофобы

Подробнее о том, как садятся самолеты при сильном ветре, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, чем опасна «настольная» взлетно-посадочная полоса.

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