Как садятся самолеты при сильном ветре: видео

Самолет считается самым безопасным транспортом в мире, но, как и все на нашей планете, он подчиняется законам физики. Сдвиг ветра значительно усложняет взлет и посадку, но пилоты научились справляться и с этим.
Сдвигом называют направление ветра, при котором происходит резкое изменение его скорости или направления на небольшом участке атмосферы.
Особенно опасен сдвиг ветра на низкой высоте. Самолет, попадая в такую зону, начинает мотать из стороны в сторону и резко терять или увеличивать скорость.
Оснащение современных самолетов дает возможность предугадывать сдвиг ветра заранее, поэтому пилоты, услышав команду от бортового помощника "Wind shear", сразу же уходят на второй круг.
Подробнее о том, как садятся самолеты при сильном ветре, смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, чем опасна «настольная» взлетно-посадочная полоса.