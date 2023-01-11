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20 минут назад

В каких случаях можно узнать, кто летит на борту самолета

Мира Маркина

Информация о пассажирах на борту, с одной стороны, не является государственной тайной. Но и узнать, кто летит в самолете, разрешено только в особых случаях. Зачем это вообще нужно и как необходимую информацию получить, читайте в статье "Рамблера".

В каких случаях можно узнать, кто летит на борту самолета
Фото: Unplash.comUnplash.com

Разглашение сведений о пассажирах будет признано серьезным нарушением, когда данные попадают под действие закона о конфиденциальной личной информации. Запросить ее может:

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  • представитель правоохранительных органов, обозначив вескую причину;
  • представитель государственных служб: ОВД, Налоговой, Федеральной службы безопасности на основании постановления или иной официальной бумаги;
  • сотрудник частного сыскного и детективного агентства при наличии договоренности или личных связей с сотрудниками авиаперевозчика (что нелегально);
  • каждый желающий в случае незапланированной посадки самолета или при его крушении, так как это считается форс-мажорным обстоятельством;

Основанием для раскрытия данных будут военные действия в странах по пути следования, которые стали причиной катастрофы.

Чем на самом деле опасна турбулентность для самолета

Если произошел крупный инцидент, авиакомпании в первую очередь формируют оперативный штаб, в котором можно получить информацию о пассажирах – онлайн или по телефону горячей линии круглые сутки. Затем создается сайт, на котором публикуются списки летевших после тщательной проверки и официального подтверждения.

Можно ли проверить, вылетел ли пассажир и когда его встречать

В экстренной ситуации, будь то официальный запрос из ФСБ, ОВД, авария, непредвиденная посадка лайнера – можно поискать список вылетающих на сайте авиакомпании, новостных агентств. Еще один вариант – позвонить на горячую линию.

Друг или родственник полетел на самолете по путевке? Можно попробовать позвонить в турагентство или туроператору. Однако этот запрос и последующее разглашение информации могут поставить сотрудника на другом конце провода под удар и лишить рабочего места впоследствии.

Остерегайтесь попыток выяснить интересующую вас информацию на нелегальных сайтах и с помощью мобильных приложений, программ. В противном случае, если факт поиска информации станет известен властям, вас могут счесть соучастником преступления.

Допустим, вам нужно встретить родственника, но время прилета вы не знаете. Обратиться в авиакомпанию можно, имея под рукой информацию о номере билета, шифре бронирования, имени и фамилии пассажира. По телефону вы также можете попробовать узнать, не была ли отменена бронь.

Лайфхаки,ФСБ,
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