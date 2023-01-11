В каких случаях можно узнать, кто летит на борту самолета

Информация о пассажирах на борту, с одной стороны, не является государственной тайной. Но и узнать, кто летит в самолете, разрешено только в особых случаях. Зачем это вообще нужно и как необходимую информацию получить, читайте в статье "Рамблера".

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Разглашение сведений о пассажирах будет признано серьезным нарушением, когда данные попадают под действие закона о конфиденциальной личной информации. Запросить ее может:

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представитель правоохранительных органов, обозначив вескую причину;

представитель государственных служб: ОВД, Налоговой, Федеральной службы безопасности на основании постановления или иной официальной бумаги;

сотрудник частного сыскного и детективного агентства при наличии договоренности или личных связей с сотрудниками авиаперевозчика (что нелегально);

каждый желающий в случае незапланированной посадки самолета или при его крушении, так как это считается форс-мажорным обстоятельством;

Основанием для раскрытия данных будут военные действия в странах по пути следования, которые стали причиной катастрофы.

Если произошел крупный инцидент, авиакомпании в первую очередь формируют оперативный штаб, в котором можно получить информацию о пассажирах – онлайн или по телефону горячей линии круглые сутки. Затем создается сайт, на котором публикуются списки летевших после тщательной проверки и официального подтверждения.

Можно ли проверить, вылетел ли пассажир и когда его встречать

В экстренной ситуации, будь то официальный запрос из ФСБ, ОВД, авария, непредвиденная посадка лайнера – можно поискать список вылетающих на сайте авиакомпании, новостных агентств. Еще один вариант – позвонить на горячую линию.

Друг или родственник полетел на самолете по путевке? Можно попробовать позвонить в турагентство или туроператору. Однако этот запрос и последующее разглашение информации могут поставить сотрудника на другом конце провода под удар и лишить рабочего места впоследствии.

Остерегайтесь попыток выяснить интересующую вас информацию на нелегальных сайтах и с помощью мобильных приложений, программ. В противном случае, если факт поиска информации станет известен властям, вас могут счесть соучастником преступления.