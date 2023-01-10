Как сохранить здоровье в путешествии

Частые путешествия действительно повышают настроение и улучшают самочувствие. Тем не менее важно понимать, что это палка о двух концах. Поэтому важно во время поездки поддерживать психическое и физическое здоровье.

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На усталость во время путешествия могут указывать несколько симптомов. Это проблемы со сном, ощущение отстранённости от происходящего, повышенный уровень стресса либо беспокойства, злоупотребление алкоголем или переедание.

Если вы уезжаете на несколько дней, то убедитесь, что у вас есть все необходимые лекарства. Не забудьте и о прививках.

В путешествиях нужно не забывать и о гигиене. Важно мыть руки, а при появлении признаков болезни - воспользоваться услугами телемедицины.

При перемещении из одного часового пояса в другой у вас может нарушиться сон. Этого можно избежать, если составить расписание сна и приёма пищи в соответствии с местным временем.

За полчаса до сна уберите смартфон и убедитесь, что в помещении прохладно и комфортно. Чтобы избежать обезвоживания, пейте много воды, а вот алкоголя и кофеина лучше избегать.

Если вы никак не можете заснуть, то попробуйте использовать маску для сна и беруши. Также можно принять мелатонин. Помогает некоторым в этом случае также аромат лаванды.

Оставайтесь во время поездки активными. То есть много гуляйте, занимайтесь спортом.

Что касается диеты, то по возможности лучше всего выбирать блюда, содержащие много свежих овощей и фруктов. И употребляйте только проверенную, качественно приготовленную еду.