Что дальний перелет делает с вашим телом

Издание Science Alert рассказало, что может произойти с телом человека во время дальнего перелёта.
Обезвоживание часто встречается на дальнемагистральных рейсах. Поэтому горло, нос и кожа могут пересохнуть в самолёте. Чем дольше полёт, тем выше риск обезвоживания. Лучшее решение — пить больше воды.
Когда давление в кабине меняется, газ в наших телах реагирует соответствующим образом. Могут возникнуть не только боли в ушах, но и проблемы с кишечником.
Вероятность образования сгустков крови высока, если вы не двигаетесь в самолёте.
Если вы не двигаетесь в самолете и чем больше у вас следующих факторов риска, тем выше вероятность образования тромбов: