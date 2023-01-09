Что дальний перелет делает с вашим телом

Издание Science Alert рассказало, что может произойти с телом человека во время дальнего перелёта.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

1. Обезвоживание

Обезвоживание часто встречается на дальнемагистральных рейсах. Поэтому горло, нос и кожа могут пересохнуть в самолёте. Чем дольше полёт, тем выше риск обезвоживания. Лучшее решение — пить больше воды.

2. Эффекты, связанные с переменой давления

Когда давление в кабине меняется, газ в наших телах реагирует соответствующим образом. Могут возникнуть не только боли в ушах, но и проблемы с кишечником.

3. У вас могут образоваться тромбы

Вероятность образования сгустков крови высока, если вы не двигаетесь в самолёте.

Если вы не двигаетесь в самолете и чем больше у вас следующих факторов риска, тем выше вероятность образования тромбов: